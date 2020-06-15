普丁嗆爆川普！大讚「俄國防疫比較好」：美國缺乏強力領導

▲俄羅斯總統普丁表示，國內抗疫工作比美國成功。圖為川普與普丁在大阪G20場邊會晤。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社莫斯科14日綜合外電報導

俄羅斯總統蒲亭今天在國營電視台表示，俄國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）抗疫工作做得比美國成功。蒲亭將俄國與美國疫情做個對比，他說，在俄羅斯「我們正以最少的損失走出疫情，美國則不然」。

《法新社》報導，俄國今天通報確診新增8835例，累計52萬8964例，為全世界第3高；美國則為全球染疫人數最多的國家，約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據顯示，目前為止累計209萬3335人確診。

蒲亭告訴國營電視台說，疫情曝露出美國「根深蒂固的內部危機」。他批評美國抗疫工作缺乏強而有力領導，說美國「總統說必須這樣這樣，但某些州長卻告訴他應該那樣那樣」。

蒲亭表示，「我認為問題癥結在於團體利益與政黨利益，凌駕於人民與整體社會利益之上。」他稱說，「然而，在俄羅斯，政府與地方領袖是『一個團隊』在工作，不會脫離官方路線。」

蒲亭談到抗疫策略指出，他不認為俄國的中央政府或地方政府內部會有人會說出「我們將不遵照政府指示去做」，或「總統所說的，我們認為是錯的」這種話。

俄羅斯目前為止通報染疫死亡人數為6948人，相當於美國死亡總數11萬5729的零頭，不過，批評者認為，俄國統計數字特別低，可能是因為漏報。

根據約翰霍普金斯大學統計，美國過去24小時新增病亡人數382人，這是自4月中旬以來最低的單日紀錄，最近單日病故人數大多維持在800人上下。

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