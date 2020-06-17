獨／政大「詠春拳教授」確定解職　臉書PO懺悔文：主動去職展現反省與承擔

突發中心／台北報導

今年3月政大法律系保險法課程驚傳教授遭學生譏諷「詠春拳只能打農夫」，教授暴怒之下邀學生上台切磋，卻似動了情緒連出拳腿爆打學生，引發喧然大波，政治大學校方17日召開校教評會，與會校評成員決定維持院教評會議決議，涉嫌動手報打學生的「詠春拳教授」確定解職。

▲政大詠春教授自己透過臉書發表悔意的誠摯去職說明文章。（圖／翻攝網路）

對此該教授透過自己臉書粉絲專頁證實並發表感性談話：「近來因個人在課堂的事件，未能妥為因應，表達與行為皆有欠妥，造成學校、當事學生及家長、家人及愛護我的親友的困擾，深感懊悔。」

「本次事件中，雖當日事發課後與當事學生有相互擁抱及一段氣氛良好的閒話對談，但，敝人痛悔之心無一日消彌。」「敝人初始在校方調查訪談中，即明確及懇切表示願公開致歉之意。其後並於院評會以最誠意與謙卑的方式，表達自身最深的檢討與悔過。」

「今天再藉此機會，公開向當事學生及家長、家人、各界師長及關心我的朋友們，致上最誠摯歉意！」「事發至今二個多月，蒙許多各方親友的關心與支持，及有近百位學生自發性連署肯定敝人十三年的教學。因終日反省及心情尚在沉澱中，訊息眾多，請見諒無法一一致謝回覆。藉此機會，向大家表達最深的謝意。」

該教授證實自己已請辭學校教職：「敝人業於日前主動辭去學校教職，以展現自身的反省與承擔。未來將一本初心與良善，寬以待人，嚴以律己，謙沖自持！」

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