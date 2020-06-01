獨／打6拳踢2腳代價出爐！政大詠春教授「院教評決議解聘」　校長：家門不幸

記者許展溢／台北報導

今年3月底政治大學法學院發生法律系教授上課因不滿學生「詠春拳只能打農夫」邀學生上台切磋，結果情緒失控，變成教授毆打學生的意外衝突。《ETtoday新聞雲》掌握消息指出，政大今（1日）召開院教評決議解職該名教授。校長郭明政回應，家門不幸，但無法多做評論，一切結果就等6月底前校評會，看大家的意見。

▲政大法學院教授施展詠春歐學生影片曝光，衝突過程中教授揮拳毆打學生。（圖／翻攝畫面）



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學生5月24日向《ETtoday新聞雲》爆料指出，政大校方在事發後「以拖待變」，質疑教授在課堂上打人都有錄音錄影，校方調查兩個月居然都沒任何行動；且法律系有多名老師企圖幫打人教授圓場跟學生提「和解」，學生質疑，「學法律不就是追求公平正義嗎？」對校方消極態度感到失望。

▲郭明政受訪表示，家門不幸，但對此事不評論。（圖／記者呂佳賢攝）



政大當時回應此案已完成調查，程序是要經院教評跟校教評討論該教授懲處及去留。政大法學院透露，今召開院評會，初步決議解職這名教授。郭明政無奈向《ETtoday新聞雲》表示，家門不幸，不過，對此事不評論，如同尊重每個法庭審判長決議，預計6月底學期結束前，會召開校評會，屆時合議制，再看大家意見。並說實在是很棘手的事情，這是要同事對同事下手，大家都需要有擔當和智慧去解決。

▲▼政大學生認為此事教授太過頭，造成同學被當成標籤。（圖／翻攝畫面）



政大法學院學生向《ETtoday新聞雲》提到，該名教授本來就有在練拳，當下確實會嚇到，是有可能分不清楚到底是怎麼一回事，後來看到影片，覺得太過頭，尤其在課堂上不該有此舉動，並認為學生分數掌握在老師手上，有時學生很難有堅定立場拒絕什麼事。況且大家都成年，已明顯是過多肢體接觸，身份還是一位師者，學生基本上是不可能跟老師槓上，造成同學很可憐，做也是不做也不是，事後還要被圈記起來當標籤。這名學生也說，據了解當事學生有向教授道歉，不管處分是暫停授課或解職，學校已有照正規程序，畢竟要解職一位老師不容易，代表事情真的很嚴重。



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