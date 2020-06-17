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AirPods Pro限時快搶現省2千元　7星級飯店枕200元有找

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電商618年中慶6/17必搶品（圖／業者提供）

▲電商618年中慶期間，每天有精選商品一日限定下殺。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

最近有想入手的3C、家電，或是手邊的美妝保養品用完要補貨，趕快把握電商618年中慶的折扣優惠搶好康，各大網購平台推出熱銷商品天天限時下殺，讓消費者年中省荷包血，今（16）日一樣有39件精選夯品祭出限定超值價，搶到超激省。

東森購物
Mr.box 37面寬五層抽屜式附輪收納櫃早安企鵝款，原價1,700元，東森價618元
重量級超清涼萬用冷凝墊組1大2小，原價1,899元，東森價399元
SHISEIDO資生堂安耐曬金鑽高效防曬露60ml，原價789元，東森價680元

電商618年中慶6/17必搶品（圖／業者提供）

▲五層抽屜式附輪收納櫃早安企鵝款。（圖／翻攝自東森購物）

momo購物網
LANCOME蘭蔻日夜肌因極速修護幸福公路限定禮盒，原價7,050元，特價6,345元
Kiehl’s契爾氏金盞花超導修護禮盒組，原價6,345元，特價3,400元
專科洗顏專科超微米潔顏乳加大版（150g）7入組，原價1,698元，特價618元

PChome 24h購物
Dyson V8 SV10K Slim Fluffy+無線吸塵器，原價17,900元，特價15,900 元
幫寶適一級幫拉拉褲 X 2箱，原價1,998元，特價1,499元
Razer Atheris刺鱗樹蝰，原價1,790元，特價888元

電商618年中慶6/17必搶品（圖／業者提供）

▲Razer Atheris 刺鱗樹蝰（圖／PChome 24h購物提供）

Yahoo奇摩購物中心
KINAZ一日限定全館結帳84折；KINAZ 拼接撞色多隔層斜背信封包奶油布蕾積木系列，原價3,280元，特價2,480元
理膚寶水全館滿1,500元現打84折；理膚寶水B5彈潤修復精華30ml 2入買60ml再送60ml重量獨家組（彈潤保濕），原價6,320元，特價2,655元
巴黎萊雅、媚比琳618正檔狂殺5折起；巴黎萊雅玻尿酸眼霜級撫紋精華霜超值限量組，原價1,998元，特價1,399元。

Yahoo奇摩超級商城
Levi's官方旗艦店全館3折起，全店滿2件現折500元；Levis 男款 511低腰修身窄管牛仔長褲，原價4,390元，特價1,490元
日本味王強檔5折起；日本味王暢快人生任選1+1組，原價1,360元，特價680元
白蘭氏健康生活直營店超贈點限時20倍送；白蘭氏深海魚油+蝦紅素120錠，原價1,790元，特價1,207元

蝦皮購物
「愛買」愛之味健康油切分解茶590ML X 24入，原價840元，整點瘋搶00:00優惠價439元
Apple AirPods2，原價5,290元，整點瘋搶11:00優惠價4,190元
Nintendo Switch瑪利歐賽車8豪華版中文版，原價1,790元，整點瘋搶23:00 優惠價999元

博客來
任天堂Nintendo Switch《健身環大冒險》+《集合啦！動物森友會》+《釣魚明星世界巡迴賽》台灣公司貨，特價5,390元，此為博客來獨家組合，6/17上午 11:00開賣，限量69套
LINGO防水寵物吊床，原價2,600元，結帳價1,615元，全品牌7折起
旅途原品涼風強捻棉輕運動針織T恤，4色可選，原價1,780元，結帳價983元，全品牌65折
「金博家」辣椒先生老蕭拌麵-椒麻微辣4包，原價299元，特價249元

電商618年中慶6/17必搶品（圖／業者提供）

▲博客來獨家組合。（圖／博客來提供）

淘寶台灣
舒潔棉柔舒適抽取衛生紙100抽 X 10包 X 4串/箱，原價617元，優惠價500元，宅配免運；搭配限量發放滿619折618品類券，超值價兩箱382元，平均一箱191元、一抽0.047元
Apple iPhone 11 PRO 256G，原價39,999元，優惠價39,599元，宅配免運；搭配限量發放滿619折618品類券、滿30,000折3,500折扣碼，超值價35,481元
幫寶適Pampers一級幫紙尿褲（M/L/XL）兩箱組，原價2,598元，優惠價2,468元，宅配免運；搭配限量發放滿2,400折500折扣碼，超值價1,968元

台灣樂天市場
每日優果綜合蔬果脆片8入組，原價1,200元，特價618元
友蘭食作坊酸白菜火鍋組4～6人份，原價1,299元，特價799元
Golden Brown布朗主廚初夏必食綜合貝果8入組，原價570元，特價499元

電商618年中慶6/17必搶品（圖／業者提供）

▲每日優果 綜合蔬果脆片。（圖／台灣樂天市場提供）

松果購物
小米空氣淨化器3，原價4,495元，特價3,910元，6/17中午12:00開搶
日本iNeno無線充行動電源，原價1,980元，3.4折特價687元，6/17晚間18:00開搶
大升級7星級飯店抗菌防蟎枕頭，2入原價1,000元，5.9折特價598元，售完為止

生活市集
7星級飯店抗菌防蟎枕頭，2入原價1,000元，輸入指定折扣碼，特價378元，平均每入189元
Apple AirPods Pro附矽膠保護套，原價8,190元，中午12:00開放App限時快搶，特價5,999元
專櫃級天絲兩用被床包組，雙人床包組+鋪棉兩用被（四件式），原價2,780元，輸入指定折扣碼，特價1,061元

電商618年中慶6/17必搶品（圖／業者提供）

▲7星級飯店抗菌防蟎枕頭。（圖／生活市集提供）

friDay購物
「京都手祚」任選2件3M吸濕排汗超涼感天絲涼被，8款可選，原價2,680元，特價1,280元
德國Balea精華膠囊抗皺保濕抗老7粒裝任選12入，共84粒，原價1,399元，特價672元
10000小米行動電源3快充版+三合一傳輸線（不挑色），原價999元，特價599元

愛合購
原味時代千張餃任選組合，每盒230元，14盒團購價2,887元免運，平均每盒206.2元，每顆12.8元，限量100盒；一盒16顆，有剝皮辣椒、高麗菜蝦仁、韭菜蝦仁3口味可選
查理布朗烘焙冷凍湯普斯大蒜麵包，每條107元，10組30條團購價1,188元免運，平均一條39.6元，一組共3條
monkey mars火星猴子經典綜合禮盒，每盒580元，5盒1,976元免運，平均一盒395.2元，含原味、咖啡、巧克力奶酥曲奇各6片，蝴蝶酥共40片

ShopBack購物回饋網
11:00～13:59 Yahoo!超級商城限時加碼3%（原0.5%）
14:00～16:59 Lenovo限時加碼6%（原1%）
17:00～19:59 Uber Eats限時加碼最高15%（原最高10%）
20:00～23:59 Shopbop限時加碼11%（原4%）

ET快訊
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