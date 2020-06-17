AirPods Pro限時快搶現省2千元　7星級飯店枕200元有找

▲電商618年中慶期間，每天有精選商品一日限定下殺。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

最近有想入手的3C、家電，或是手邊的美妝保養品用完要補貨，趕快把握電商618年中慶的折扣優惠搶好康，各大網購平台推出熱銷商品天天限時下殺，讓消費者年中省荷包血，今（16）日一樣有39件精選夯品祭出限定超值價，搶到超激省。

東森購物

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▲五層抽屜式附輪收納櫃早安企鵝款。（圖／翻攝自東森購物）

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PChome 24h購物

Dyson V8 SV10K Slim Fluffy+無線吸塵器，原價17,900元，特價15,900 元

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Razer Atheris刺鱗樹蝰，原價1,790元，特價888元

▲Razer Atheris 刺鱗樹蝰（圖／PChome 24h購物提供）

Yahoo奇摩購物中心

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巴黎萊雅、媚比琳618正檔狂殺5折起；巴黎萊雅玻尿酸眼霜級撫紋精華霜超值限量組，原價1,998元，特價1,399元。

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日本味王強檔5折起；日本味王暢快人生任選1+1組，原價1,360元，特價680元

白蘭氏健康生活直營店超贈點限時20倍送；白蘭氏深海魚油+蝦紅素120錠，原價1,790元，特價1,207元

蝦皮購物

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Nintendo Switch瑪利歐賽車8豪華版中文版，原價1,790元，整點瘋搶23:00 優惠價999元

博客來

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LINGO防水寵物吊床，原價2,600元，結帳價1,615元，全品牌7折起

旅途原品涼風強捻棉輕運動針織T恤，4色可選，原價1,780元，結帳價983元，全品牌65折

「金博家」辣椒先生老蕭拌麵-椒麻微辣4包，原價299元，特價249元

▲博客來獨家組合。（圖／博客來提供）

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台灣樂天市場

每日優果綜合蔬果脆片8入組，原價1,200元，特價618元

友蘭食作坊酸白菜火鍋組4～6人份，原價1,299元，特價799元

Golden Brown布朗主廚初夏必食綜合貝果8入組，原價570元，特價499元

▲每日優果 綜合蔬果脆片。（圖／台灣樂天市場提供）

松果購物

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日本iNeno無線充行動電源，原價1,980元，3.4折特價687元，6/17晚間18:00開搶

大升級7星級飯店抗菌防蟎枕頭，2入原價1,000元，5.9折特價598元，售完為止

生活市集

7星級飯店抗菌防蟎枕頭，2入原價1,000元，輸入指定折扣碼，特價378元，平均每入189元

Apple AirPods Pro附矽膠保護套，原價8,190元，中午12:00開放App限時快搶，特價5,999元

專櫃級天絲兩用被床包組，雙人床包組+鋪棉兩用被（四件式），原價2,780元，輸入指定折扣碼，特價1,061元

▲7星級飯店抗菌防蟎枕頭。（圖／生活市集提供）

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