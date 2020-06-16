尋寶啦！東森Apple旗艦館超低77折　MacBook Air現省逾5千

▲東森購物推出APP限定活動「尋寶啦！東森會員們」，提供618折價券及超過40項熱門3C限時優惠價。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

搶搭動物森友會熱潮，東森購物網618年中大促推出「尋寶啦！東森會員們」App限定活動，總計提供40多項熱門3C限時優惠價及618折價券，如MacBook Air原價31,900元，獨家下殺83折，東森價26,618元，現省5,200元；AirPods Pro限時限量下殺45折，東森價僅3,618元。

東森購物表示，會員於APP進入活動頁面，即可於6座小島中獲得頂級寶物，相關熱門商品限時限量獨家優惠，最低只要68元起，除了MacBook Air 13.3吋、AirPods Pro祭超殺折扣，紅米Note 8T特價2,618元、小米手環4也只要599元，超多超值回饋，號召全體會員一同尋寶趣。

另外，站上Apple旗艦館也祭出獨家優惠，最低下殺77折，AirPods Pro用6,090元即可入手、iPhone全系列83折起、iPhone SE也將祭出驚喜優惠，搭配指定信用卡分期滿額最高回饋11%，搭配年中慶活動，消費滿618元有機會抽中6,180元東森幣。6/18（四）當天凌晨00:00起至晚間23:59止，更祭出每筆消費回饋5%提貨券無上限。

年中慶期間，東森購物推出多項優惠，電視購物全面回饋20%東森幣，全通路單筆消費不限金額，可用199元超值價加購年中慶專屬刮刮卡，張張有獎、刮開即享好禮，最高可獲得東森幣20,000元、東森自然美NB-1 晶鑽組或德國雙人牌鍋具等16項超值好禮，總計10,000個獎項，另憑刮刮卡序號上網登錄，可再抽現代汽車。