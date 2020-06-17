▲▼ 台東獎勵旅遊主動出擊，前進竹科等2地廣宣會好評如潮。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

迎接後疫情時期，台東縣政府主動出擊前往外縣市舉辦廣宣會，邀請各企業福委會代表參加，16日分別於新竹科學園區及內湖科學園區辦理，延續前一波熱潮，現場有台東農特產品展售試吃品嚐、休閒園區活動分享及飯店介紹交誼，會場佈置台東百大美景大型展板，縣府帶著台東美景出團，讓現場業者大飽眼福！

廣宣會以原住民舞蹈表演熱歌慢舞開場，舞者唯美的身影與嫻熟的肢體動作讓現場來賓直呼過癮，竹科及湖科2場次廣宣會由台東縣政府交觀處長余明勳帶隊以「擦亮台東品牌、深化台東價值」施政願景為簡報主題，介紹如何運用自然優勢翻轉台東。為展現台東縣政府邀約熱情，於廣宣會現場舉辦抽獎活動，獎項除了台東特色農產品外，每場次加碼送出1箱台東頂級農產品夏雪芒果給現場蒞臨來賓，炒熱現場氣氛，縣府表示更多大獎歡迎各大企業組團來台東領取。

觀光處指出，「109年台東縣政府獎勵旅遊及度假會議計畫」鼓勵團體到台東旅遊，即日起至11月30日，只要超過20人團體在台東停留2夜以上即可獲台東森林公園或富山護魚區門票，51人以上至100人則可獲贈在地農特產品，超過100人以上可搭配行程送台東特色遊程，300人以上大團還可享受熱氣球繫留體驗。

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