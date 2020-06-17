金與正砲火全開！開城工業區＋金剛山停擺...南北韓關係瞬間倒退20年

▲金與正近日動作頻頻，接班意味濃厚。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

南北韓曾在2000年舉辦首次高峰會，由時任南韓總統金大中與當時的北韓領導人金正日共同發表象徵朝鮮半島和解與和平的《南北共同宣言》（又稱六一五共同宣言》，如今時隔二十年，金正日的女兒金與正卻先後大動作挑釁南韓，更炸毀兩韓聯辦，並透露將部署軍隊在金剛山觀光區與開城工業區，讓南北韓關係瞬間退回20年前，雙方再度陷入膠著。

根據《韓聯社》報導，北韓16日下午炸毀位於開城工業區的南北韓共同聯絡辦事處，而該聯辦是根據南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩2018年4月發表的《板門店宣言》設置，如今北韓卻單方面地破壞該建築，讓南北韓破冰後2年多來的交流瞬間化為灰燼。

▲北韓炸毀開城工業區內的南北聯絡辦事處。（圖／路透）



不僅如此，北韓人民軍總參謀部在17日揚言，要重新在非武裝地帶設置監視哨所，等同背棄2018年9月訂定的軍事協議。此外，北韓更表明將在金剛山觀光區與由南韓企業進駐的開城工業園區部署軍隊，南北韓的關係如同倒退回20年前尚未簽屬《南北共同宣言》時。

開城工業園區自2016年2月正式啟用，而金剛山觀光園區成立於2002年，不過2008年因有南韓遊客疑似誤入相距不遠的北韓軍事區，遭到北韓人民軍射殺，此後南韓便下令全面暫停國民至此旅遊。

南北韓的關係不只降至冰點，甚至有可能因此進入對立狀態。北韓近日透露，不排除將「對韓行動」更改為「對敵行動」，並討論後續軍事行動計畫。失去南北韓軍事協議這道安全閥後，兩韓間的溝通管道也被徹底切斷，未來更不能排除在非武裝地帶、南北韓軍事分界線等地區會發生武力衝突。

《韓聯社》分析，南北關係不只退回20年前，甚至會比當時還要嚴峻。另一方面，北韓的核武實力勢必比20年前還要強大，對南韓政權而言恐成為龐大負擔。

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