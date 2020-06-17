青瓦台硬起來！批金與正「粗莽言語」太超過...韓媒：兩強對峙無法避免

▲青瓦台表示金與正炸毀韓聯辦，破壞兩韓間的信任。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓青瓦台今（17）早11時（當地時間）召開記者會，以「無禮」、「粗魯」、「缺乏常識」等字眼罕見大動作飆罵北韓勞動黨第一副部長金與正，希望北韓日後發言能遵守基本禮貌。

對於北韓連日來的舉動，南韓政府此前幾乎沒有任何特別動作，一概以「遺憾」幾字帶過，希望北韓深思熟慮、切莫放棄對話的機會，甚至遞橄欖枝給金正恩兄妹，期盼換取達成「第4次文金會」的機會，然而北韓卻一概不領情。《韓聯社》分析，青瓦台以強烈的語調表示無法持續容忍北韓挑釁，正宣示「兩強對峙」的局面無可避免。

文在寅總統15日曾在會議中提及遵守《427板門店宣言》、《919平壤共同宣言》，是無可動搖的基本原則；然而毫不領情的金與正，繼昨（16）日炸毀南韓出資170億韓元所蓋的南北事務所，今還痛批文在寅15日的發言，「寡廉鮮恥的甜言蜜語，讓我聽得很膩」，此段談話被認為超過青瓦台所能容忍的底線。

▲南韓態度轉趨強硬，兩強對立局面無法避免，圖為坡州統一大橋（圖／路透社）

青瓦台表示，北韓的行為破壞雙方在對話上累積的信任；認為南韓若持續以沉默應對北韓的挑釁，那麼主導權可能被北韓奪去，使雙方關係在恢復上更加困難，「若過去累積的協議精神、兩韓元首間的信任崩解，那麼現在勢必得採取強力措施加以應對。」

《韓聯社》分析，隨著青瓦台態度轉趨強硬，南北韓關係近期可能免不了「硬碰硬」；而派遣赴北韓特使、第4次文金會被外界視為突破緊張關係的解藥，然根據現在情勢判斷，雖不至於到毫無實行的可能，在實行面上卻具有高度困難；這迫使文在寅政府不得不改變對北韓的政策，兩強對立局面勢必僵持不下。

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