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行銷桃園好茶名揚海外大不易！　茶商公會一步一腳印拓商機

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▲行銷桃園好茶，茶商公會一步一腳印。（圖／記者楊淑媛攝）

▲桃園市茶商公會理事長邱國雄，以一步一腳印精神行銷桃園好茶。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市茶商公會理事長邱國雄為行銷桃園好茶，獲得茶改場、市長鄭文燦及茶農們支持，和精研茶文化的妻子黃淑芬，多年來，以一步一腳印的精神，陸續舉辦桃園好茶分級包裝評鑑，並把得獎的優勝茶，帶到國外參賽，提昇桃園好茶國際知名度，已令各國參賽的茶商們「發現臺灣桃園有好茶」，為茶農們拓展商機。▲行銷桃園好茶，茶商公會一步一腳印。（圖／記者楊淑媛攝）

▲▼桃園好茶分級包裝評鑑比賽，提昇品質建立「身份地位」。（圖／記者楊淑媛攝）
▲行銷桃園好茶，茶商公會一步一腳印。（圖／記者楊淑媛攝）

邱國雄和黃淑芬兩人於龍潭區經營「隨緣茶空間」、內有Diy製茶、品茶等推廣茶文化的空間，長年來「以茶會友」，吸引各國人士前來「話茶」，默默推動臺灣外交。黃淑芬說，「臺灣茶」品質好，廣受全球愛茶人士歡迎。

但，桃園本身的茶，早年在整個市場、在全省來講，他的地位不是很好、他的公信力也不很強，他的海拔也不是很高，其至，他的形象定位也不是特別明顯。所以，邱國雄於多年前，接任桃園茶公會理事長，開始舉辦桃園好茶的評鑑比賽，而初期舉辦這樣的比賽，需要很大的意志力、很大的挑戰！▲行銷桃園好茶，茶商公會一步一腳印。（圖／記者楊淑媛攝）

▲「隨緣茶空間」以茶廣交各國愛茶人士。（圖／記者楊淑媛攝）

經由茶公會舉辦桃園好茶分級包裝評鑑後，桃園好茶提昇了品質，也有了「身份地位」，邱國雄把得獎的優勝茶，如拉拉山的烏龍，龍潭的紅茶，帶到韓國、馬來西亞、日本、丹麥、澳洲、中國等國家參賽，其中龍潭的紅茶代表臺灣和25個國家優良的茶共同競賽，拿下金牌獎最高的榮耀，也令各國參賽的茶商們「發現臺灣桃園有好茶」。▲行銷桃園好茶，茶商公會一步一腳印。（圖／記者楊淑媛攝）

▲「隨緣茶空間」的品牌是沏茶林，其LOGO是一對夫妻拱手作揖互相敬茶，落實茶文化人與人之間「相互包容、相互尊重」的精神。（圖／記者楊淑媛攝）

黃淑芬說，「隨緣茶空間」結合10幾個實體的相關茶產業，把茶文化延伸、展演，從製茶開始，做茶教學、茶教育，茶之類的展覽到做最末端的展售，是一個人文藝術、健康養生的好所在。而「隨緣茶空間」的品牌是沏茶林，其LOGO意義很深，很多人說它像兩隻鳥，但黃淑芬指出，事實上品牌設計的本質是一對夫妻拱手作揖互相敬茶，落實茶文化人與人之間「相互包容、相互尊重」的精神，並於平時生活的環節裡面實行。

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