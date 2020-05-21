「不排斥併購其他壽險」中壽總座黃淑芬提4大條件！

▲中壽今天召開線上法說會，由總經理黃淑芬親自主持。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

中國人壽今（21）日舉行線上法說會，公布2019年度的隱含價值為3,088億元，年成長13.3%，每股隱含價值為69.2元。外界關注併購其他壽險公司的看法，總經理黃淑芬表示，只要有好對象、好時機，最重要的是有好價格且具有綜效，中壽不會排斥併購其他壽險公司。

中壽今天召開線上法說會，由總經理黃淑芬親自主持，她在會中表示，今年受到疫情影響，第1季初年度保費估有2至3成的影響，但對下半年整體商品策略並沒有改變，核心業務著重在分期繳保障型與外幣保單。

展望下半年，黃淑芬指出，已知的變數是保險局7月調降責任準備金利率、保障門檻納入商品設計，而未知的變數，指的是隨著各國開始解封，陸續重啟經濟活動，儘管台灣防疫表現很好，但依然與世界連動，因此對台灣造成的影響尚未明朗化，金融環境變成很有挑戰性，將以專業角度步步為營，期盼有一個較好的前景。

中壽分析，2019年因淨值回升，調整後淨值達1,224億元，較上年大幅增加44.4%。不過，為反應金融市場變化，中國人壽今年大幅下調計算隱含價值的投報率及風險折現率假設，扣除資金成本後，隱含價值為3,088億元，年增13.3%，以去年底發行股數44.64億股換算，每股隱含價值為69.2元。

黃淑芬也提及，中壽長期維持正利差，今年首季負債成本為3.16%，且持續降低，明年可望成為大型壽險業者首見低於3%水準，強化正利差基礎，可望看見「2字頭」。

中壽表示，近年來積極推動分期繳商品銷售策略奏效，續年度保費收入449億元，較去年同期成長59%，同時也致力於通路轉型，銷售高價值型商品已有成效，今年第1季外幣商品銷售佔比已攀升至68%，長年期繳費商品銷售佔比也已達41%。在商品結構的持續優化下，帶動新契約價值利潤率由去年同期17%大幅提升至32%，推升公司長期價值的穩定成長。

此外，中國人壽轉投資的大陸建信人壽，目前資產規模已達2,045億人民幣；今年前4月合併淨利潤約3.5億人民幣，相較去年同期成長1.8倍。近年來，建信人壽大力推進業務結構調整及優化，今年至4月以來新契約保費266億人民幣，其中分期繳新契約保費已達40億人民幣，較去年同期成長9%，持續朝向公司質量俱進的方向邁進。

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