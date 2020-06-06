行銷桃園好茶　隨緣茶空間「仙草茶餅」沖泡容易富膠質

▲農業局長郭承泉肯定隨緣茶空間的「仙草茶餅」品質及包裝。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

夏天到了，許多人會來一杯仙草茶消暑，有別於傳統喝仙草茶得需大火熬煮的費功情形，桃園市「隨緣茶空間」結合現代科技推出「仙草茶餅」，想要喝時只要在茶餅撥出一小片，以熱水沖泡，就可以了，而且經過重力壓扁存後的仙草茶餅，還富有膠質及特殊香氣，也是養生飲品，受到海內外市場歡迎。

▲隨緣茶空間是行銷桃園好茶的所在。（圖／記者楊淑媛攝）



「隨緣茶空間」位於龍潭區，由桃園市茶商公會理事長邱國雄和其夫人黃淑芬經營；黃淑芬精研茶文化，近年來和先生邱國雄致力將桃園好茶行銷到海內外，對於仙草茶餅的由來指稱，早年客家人多半住在山區比較多，因山區交通不便，半夜遇家中有小孩身體不適，沒辦法立即送醫，家中通常會備有一些中藥材的東西備用。

▲▼隨緣茶空間「仙草茶餅」包裝上的文字，由黃淑芬一張張親自書寫。（圖／記者楊淑媛攝）

其中，家中屋簷下即會吊放著一束束、一大串已曬乾的的仙草茶，需用時即抓一把下來熬、煮、燉，讓小孩喝；然現在因為科技發達，各方面的空氣污染、水源的污染、土壤的污染太嚴重，沒辦法像傳統把仙草茶連根拔起的製造模式，在桃園茶改場研發下，把仙草茶的品種改為桃園2號的仙草茶。

經過改良的桃園2號品種，並把他改為機器採割，也跟做茶的方式一樣，要經過萎淍、揉捻、乾燥，同時透過茶改場這幾年的技轉，以及現有壓扁的機器，做普洱茶壓扁的原理，改變桃園2號仙草茶的製作。

黃淑芬說，仙草茶第一年生產出來，是屬於寒性，可以降火，仙草茶可以長期存放，越老越好，3年之後慢慢轉為溫性，已經是藥草，到了5年10年相對是越老越好，因為他本身的一種膠質成份，會隨著良好的保存而慢慢的釋放出來。

▲透過重力把仙草茶壓製成茶餅。（圖／記者楊淑媛攝）

透過重力把仙草茶壓製成茶餅，除了節省空間的存放，最重要的是仙草的成份膠質，可以完全的釋放出來，所以早期的仙草要燉要熬，現在的仙草茶餅就不需要這些工序，直接用壺或用杯沖泡，既方便又容易節省時間，飲用上更安心更方便。

仙草茶的沖泡非常簡單，黃淑芬說，將壺身分成三等份，茶餅撥的小塊如壺身大小的三分之一量就夠了。第一泡茶，有的人是習慣性把他倒掉，有人稱他為醒茶，叫醒他的意思，因為我們把他壓成餅，存放這麼多年，他還在睡覺，所以第一泡熱水沖下去，可以立即把他沖掉，但也另有一說是因空氣污染，把他清洗讓他乾淨。

第二泡熱水倒下去，大約20秒時沖出來，如果是存放 3年以上的仙草茶餅，本身會產生獨特的甜，他屬於藥草性，很多人喝了仙草茶餅讓文明病改善很多。目前桃園2號仙草茶餅，在茶改場、市府及桃園茶商公會共同努力下，已打開國外市場，韓國和日本和大陸接受度特別大。

「隨緣茶空間」在仙草茶餅的包裝上面，黃淑芬更以毛筆一片片的寫上仙草茶餅，成為非常雅緻的文創商品，更是饋贈親友的最佳桃園伴手禮。

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