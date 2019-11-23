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2019桃園優質紅茶頒獎　鄭文燦推動「綠金產業」受肯定

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▲2019桃園優質紅茶頒獎　

▲2019第四屆桃園好茶-優質紅茶評鑑比賽頒獎，尹羅綢妹(右五）榮獲特等獎。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

全台走透透，只有桃園市長鄭文燦對推動茶產業，付出最多！2019第四屆桃園好茶-優質紅茶評鑑比賽頒獎典禮，23日於桃園龍潭區「隨緣茶空間」舉行。應邀頒獎的全國茶商公會理事長游濟民說，「臺灣茶、世界香」，而桃園的茶產業在市長鄭文燦及市府團隊全力推動下，品質與產量大幅提升，在國際間知名度大開。▲2019桃園優質紅茶頒獎　

▲2019第四屆桃園好茶-優質紅茶評鑑比賽頒獎。（圖／記者楊淑媛攝）

市府農業局長郭承泉對於市長鄭文燦雖未到場，但桃園對茶產業的推動，連外縣市的茶商和茶農都大力肯定，感到引以為榮。郭承泉說，鄭市長上任以來，認為桃園的茶產業，具有品牌知名度，擁有競爭力，推行茶園更新計畫、設置茶葉觀光工廠、興建茶葉故事館、推動平地茶園等4大計畫，並將茶葉發展為「茶金」，帶動茶產業成為「綠金產業」，現今機場免稅店和機捷皆設有桃園好茶專賣站。▲2019桃園優質紅茶頒獎　

▲茶改場場長蘇宗振指出，參與比賽的紅茶，品質都很好，評審很難審！（圖／隨緣茶空間提供）

茶改場場長蘇宗振指出，整個台灣好茶的推動，除了茶改場的努力，最重要是地方政府、茶商公會的參與及協助，以此次的紅茶評選，據其了解擔任評審的多位委員有共同看法是，很難評審！因為隨著茶農技術精進，品質提高，參加評鑑的紅茶都非常好，很難分出高下。▲2019桃園優質紅茶頒獎　

▲2019第四屆桃園好茶-優質紅茶評鑑比賽頒獎。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園市茶商公會理事長邱國雄表示，桃園好茶要讓消費者認識到接受，行銷很重要，該會配合市府的茶產業政策，致力推動桃園好茶有機及生產履歷等評鑑，走向品牌、文創化，提高其附加價值，近年來受到各界肯定。▲2019桃園優質紅茶頒獎　

2019第四屆桃園好茶-優質紅茶評鑑比賽，由尹羅綢妹、黃璟舞2位榮獲特等獎；尚好茗茶、禾豐茗茶、邱健翔、李芷綾、隨緣茶空間、尹暄文、黃金獎、邱晨睿、尚好茗茶、王夢麟等茶農榮獲頭等獎。包括：桃園市政府農業局長郭承泉、客家局長何明光、全國茶商公會理事長游濟民、桃園市茶商公會理事長邱國雄、龍潭區長胡星輝等人士蒞臨頒獎活動。

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