起床後突然聽不到！她以為是突發性耳聾...醫挖出「一大坨黑色物體」嚇傻

▲醫生從李女士的耳朵裡挖出一坨發霉的耳屎。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者康心禹／綜合報導

杭州一名30多歲的李女士像往常一樣沖完澡後上床睡覺，結果第二天起來，發現自己左耳幾乎完全聽不見了，嚇得立馬就醫。最終，醫生從她耳朵裡挖出一大坨黑色物體，發現那是耳屎和黴菌的混合物。

據《都市快報》報導，由於李女士的工作需要長期配戴耳機麥克風，幾天前她起床後發現左耳聽不見了，首先想到的便是「突發性耳聾」。

杭州市中醫院耳鼻咽喉科主任陳志凌主任醫師用耳內鏡檢查發現，李女士的外耳道堵著一大坨黑色物體，上面還有一些絮狀物，他用耳內鏡取出蠶豆大小的堵塞物後，李女士立馬就能聽到了。

陳志凌解釋，李女士耳裡那坨黑壓壓的東西里除了耳屎，還有大量的真菌，造成了外耳道的炎症，所以才會影響聽力，「最近天氣悶熱，在臨床像李女士一樣的患者並不少，幾乎每天都能接診二三十例。」

「正常人的身體表面都有真菌分佈，一旦環境適宜，真菌就會大量生長繁殖。」陳志凌提到，由於外耳道整體外面大裡面小，一旦進水後，積水不會自動蒸發，一旦遇到梅雨天，或是洗頭洗澡、游泳後，外耳道積水容易形成真菌塊和菌絲。

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