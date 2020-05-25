胡椒粉倒不出來！真相太驚悚...他陰影重「我在飯上拍了好幾下」　網毛炸了

▲好厚的一層......。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友日前到一間小吃店用餐，過程中他拿桌上胡椒粉調味，怎料狂拍幾次瓶身都倒出不來，於是開蓋想一探究竟，怎料真相令他傻眼，而大票網友看完也喊噁，紛紛直呼「以後在外面不敢用這個了！」

「真是還好沒加到飯上。」網友在爆廢公社PO文表示，當時他拿了這瓶胡椒粉，在飯上拍了好幾下，但一直撒不出來，便乾脆打開來倒，怎料裡面積了厚厚一層黴菌，猶如陳年舊物般，讓他超後悔，「在飯上敲敲敲，黴菌孢子應該吃到了。」

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在提醒大家的同時，苦主也決定給店家一次機會，直言「不會公開是哪家店，相信店家也不是故意的，疫情期間很多人都在努力經營，下次突襲檢查。」

▲這一幕嚇傻不少網友。（圖／翻攝自爆廢公社）

畫面衝擊不少人，紛紛回應「生意有這麼差嗎？發霉了還不知道」、「老闆開業30年的秘訣被你拆穿了」、「陳年的最夠味」、「衛生環境真堪憂」、「乾...我超愛吃胡椒粉，之後都要打開看」、「所以我都不加調味料」、「跟老闆說一下啊」、「是不是以後都要自備出門了」。

另外，碰過類似情況的網友也說，「我以前在麵攤吃麵加辣椒醬時，看到白白的在動...發現是蛆，告知老闆娘，她竟然把辣椒醬攪動，說沒有啊，我和朋友都傻眼了」、「我看過裡面有滿滿蟲在蠕動」、「看過醬油清裡面有蛆在游泳」、「我遇過辣椒有黴菌，再也不去那家店」。

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