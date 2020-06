《美國隊長》9年前一畫面　驚現「新冠病毒」神預言！真相曝網笑翻

▲新冠病毒。(圖/NIAID Flickr)

記者蔡儀潔/綜合報導

新冠肺炎疫情蔓延全球,關於病毒的猜測眾說紛紜,杜拜影評人威廉(William Mullally)近日在推特上PO文,稱他一名沉迷於陰謀論的朋友指出,在2011年的電影《美國隊長》中,就預言了這次疫情!對此,網友紛紛笑稱,「這是最好笑的陰謀論。」

威廉友人指出,《美國隊長》的其中一幕顯示,美國隊長站在紐約時代廣場,背後大樓的看板廣告出現了可樂娜(Corona)啤酒,與新冠病毒(coronavirus)同名,右方則疑似有新冠病毒圖樣的廣告。

在好奇心的驅使下,威廉開始深入調查,最終在「街景服務」的幫助下找到該圖示。原來是義大利食品公司百味來(Barilla)在新年時,製作了這張形似新冠病毒的廣告,將義大利麵設計為煙火的圖樣,下方還寫著「Happy New Year」。

貼文PO出後,網友紛紛對威廉的求證精神表示讚賞,另外對「美國隊長陰謀論」的真相表示「超好笑」,「這是最好笑的陰謀論」、「質量很高的陰謀論」、「多麼棒的旅程啊」、「我要被笑死了」。

A friend who’s fully into the covid conspiracies sent me this post that says Captain America predicted the coronavirus outbreak in 2011, and while its obviously bs, I started fixating on that circled image on the right. pic.twitter.com/N4XywDTZEx