快訊／北京宣佈「所有社區」封鎖！　重點人員禁止離京

▲北京市民排隊做核酸檢測。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

北京新冠肺炎疫情嚴峻，市委常委會16日召開會議，宣佈對所有社區全面實行嚴格封閉式管理，全面落實重點人員禁止離京的措施，堅決遏制疫情在市內擴散、向市外擴散。

據《北京日報》報導，北京市委常委會16日召開會議，指出新發地批發市場聚集性疫情，已波及市內多個區，並引發外省關聯病例，防控形勢十分嚴峻。

▲北京爆發第二波疫情。（圖／路透）

會議要求，對所有與新發地批發市場有密切接觸和關聯的人員進行全面排查、核酸檢測和居家觀察，對所有農貿市場、餐飲店、食堂等重點場所進行全面防疫檢查、環境消殺和核酸檢測，對所有社區全面實行嚴格封閉式管理，對重點區域和重點人群全面進行核酸檢測並擴大檢測範圍。

另外，會議指出，要全面提高各類醫療衛生機構、學校、養老機構、地鐵公交等防控等級，全面落實重點人員禁止離京的措施，堅決遏制疫情在市內擴散、向市外擴散，同時，要堅持外防輸入不放鬆，嚴格落實防範境外疫情輸入各項任務措施。

據統計，6月16日0時至24時，北京新增報告本地確診病例31例、疑似病例3例、無症狀感染者6例。截至6月16日24時，累計報告本地確診病例557例，累計出院411例，在院137例，累計死亡9例。尚在觀察的無症狀感染者12例。