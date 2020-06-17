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快訊／國民黨確定徵召「在地黨員」PK陳其邁　下週三高雄宣布人選

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▲▼國民黨中常會-李乾龍。（圖／記者周宸亘攝）

▲國民黨秘書長李乾龍。（圖／記者周宸亘攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨高雄補選徵召辦法即將出爐，秘書長李乾龍17日表示，目前徵詢範圍多達7位，將以地方意見領袖推薦名單為主，會是國民黨籍、具有知名度、形象清新的在地黨員，下週三行動中常會正式公佈，等同排除了要推政治素人的傳言。

李乾龍透露，目前傾向具有知名度且具有國民黨籍的人選。鑑於競選期間很短，不會找政治素人，一定會找到在地、清新的人選；至於年齡，李乾龍說「50幾歲都沒關係，只要有勝選的機會，都會全力徵詢」，範圍目前有7位，徵詢小組會找出最大公約數，他這兩天都會前往高雄，持續徵詢地方領袖的意見。

李乾龍表示，除了議員李雅靜、陳美雅、李眉蓁都在名單內外，非議員的人選也在其中，將於下週三的高雄行動中常會正式對外公布。

國民黨將提出補選徵召辦法，草案中表示，鑑於補選選務時程緊迫，國民黨難以依候選人提名之正常程序進行登記、協調、初選等作業，並考量年初總統及立法委員選舉，與罷免投票後地方政治生態產生變化，國民黨須争取更多時間進行有意參選黨員實力評估與協調整合作業，因此直接由小組協調、徵召的方式產生候選人。

草案中提及，國民黨中央委員會成立徵召協調小組，由李乾龍、副秘書長李彥秀、柯志恩、組發會主委葉壽山及高雄市黨部主委莊啟旺等人組成，附蓻徵詢、協調及提出建議人選。再報請中常會核定。徵召辦法中也規定，為獲得徵召者不得自行參選，違者以黨紀議處。

此外，草案中指出，本次補選候選人登記將於6月24日下午5時截止，為因應建議徵召參選黨員能及時辦理候選人登記，建請中央常務委員會同意:高雄市第3屆市長補選，中央微召協調小組提出建議微召人選經簽奉主席核定後，中央委員會得先核發政黨推薦書予建議徵召黨員辦理候選人登記，再報請中央常務委員會追認之。

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