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鹿特丹插畫家Maaike Canne 　靜穆空間中的文化風景

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荷蘭鹿特丹插畫家Maaike Canne，擅長以塊狀的高彩度用色鋪排畫面，藉此風格語彙呈現她洋溢故事性或風景明信片般的創作；不僅如此，其插圖從意象到旨趣皆十分豐厚，往往賦予創作某種韜藏於畫面底層，潛伏的弦外之音。

事實上，歡愉輕快只是觀看Maaike作品的一種視角，除了從建築、室內、設計與自然擷取靈感，她亦十分專注文化差異性、歷史、現代主義（modernist）、世紀中期現代主義（mid-century）、地景以及日本的現象詮釋，並藉由插畫傳遞一種觀點。

縱然主題馳騁於不同時代 和地域，但Maaike創作最鮮明處，依舊是那掩不住的好奇心，她時時觀察人們的生活方式，及其環境、信仰與價值觀所形塑出的行為。而閱覽她各系列插畫，舉凡飯店、購物中心還是加油站等在地建築，實際上均鑄鎔了她自身經驗，以此闡述「場域」是如何定義了我們的旅行。

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Maaike喜歡將現代主義、包浩斯運動以及30~60年代的世紀中期現代主義建築空間化為插畫場景，但裡頭卻常空無一人，漫瀰著靜穆與疏離之感。

因早先工作關係，Maaike得以經由各種文化儀式翫索日本及其文化，像是公共澡堂（せんとう，銭湯）、茶道以及交換禮物的傳統等等。同時她亦會廣泛瀏覽書籍雜誌，尋求藝術工作的靈感，不論是日本廣告，抑或街衢巷弄與地景的攝影圖片。

這些生活經驗催生了《日本的人類文化秘密》系列插畫，提及創作時，Maaike解釋，「我喜歡日本有許多原因，但要說初衷，則是日本在各層面都和我徹底不同，它擁有豐富歷史，並滲透在日常生活方方面面。像日本職人精神，展現對細節、精巧和優雅的專注；或是科技與傳統文化共存的現象，除了日本，還有哪邊能在摩天大樓霓虹燈後面找到神道教神社。」此外，從蒸煙霏霏的溫泉到皚皚雪山，或是遍布境內的高度藝術性園林，種種自然與人文景觀也使她深深耽戀。

圖文來源／Maaike Canne

 
 

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