王世堅揶揄柯文哲、蔡壁如不合：像屁股被椅子夾住

▲台北市議員王世堅。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

台灣民眾黨去年8月成軍後，躍昇為國內第三大黨，但近來黨內風波不斷，不但驚現滅黨危機，黨主席柯文哲、民眾黨立委蔡壁如又傳出不合消息，傳出柯私下限縮蔡壁如的黨務指揮權。對此，北市議員王世堅16日表示，「像是屁股被椅子夾住，叫不出聲」，是柯文哲自作自受。

王世堅批評，柯文哲在北市府罷黜百官、獨尊壁如，蔡壁如已經被捧為一人之下萬人之上的地下市長，蔡壁如去出任民眾黨不分區，等於去民眾黨垂簾聽政，跟柯文哲犯上，柯本來就不專心市政，當黨主席後更是無心市政，柯文哲成了專職黨主席，兼差的台北市長，沒有市政表現時就只好龜縮到黨務去發揮。

王世堅說，殊不知，蔡壁如早先一步入住民眾黨，全盤掌握民眾黨大小事務，對柯而言真是情何以堪，選上台北市長、創立民眾黨都是柯文哲，怎麼跑出影武者、跑出太后垂簾聽政，這對柯文哲孰可忍孰不可忍。

王世堅認為，柯文哲最大的問題，是永遠沒辦法面對蔡壁如，解決蔡壁如的問題，蔡壁如是柯文哲一手拉拔出來，是他全權託付給蔡壁如的，蔡壁如權力都來自柯文哲，柯文哲一時半刻要收回權柄，師出無名啦，蔡壁如以長征的方式，把柯文哲身邊幕僚一個一個鬥走，是更高竿，留柯文哲一條小命，保住政治江山，蔡壁如才是真正老大，柯發現情何以堪，「像是屁股被椅子夾住，叫不出聲」，是柯文哲自作自受。

對於外傳蔡壁如自己放話製造聲量，王世堅表示，非常有可能，蔡壁如的作為超乎大家想像，他用「棉裡藏針」來形容，她是把政治野心企圖，通通都隱藏在平常笑笑鬧鬧這種嘻笑怒罵，打罵是談話，太可怕太可怕，你要是了解慈禧太后，就會了解大清為何會滅亡，稍微了解蔡壁如。

王世堅指出，他認為柯文哲與蔡壁如的關係，即便沒辦法回到過去那麼緊密合作，但至少暫時是不會撕破臉，現在撕破臉對他們都不好，等於鬧笑話給社會看，讓大家看出他們是十足政客，柯文哲還是會顧全大局，不會對蔡撕破臉，但要回到100%信任，是不太可能。

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