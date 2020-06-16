優化貼圖介面！LINE推出10.10.0大更新　IOS用戶再等等

▲LINE近期釋出10.10.0版本更新。（圖／翻攝LINE官網，下同）



記者楊庭蒝／綜合報導

通訊軟體LINE在16日為Android系統用戶推出10.10.0版本的先行更新，主要針對貼圖介面進行優化，此外，在IOS平台上線已久的「自動備份」功能，終於也現身在Android平台，未來用戶就可以依照自己設定的頻率，自動備份聊天紀錄至Google 雲端硬碟上，Android用戶於16日起可陸續收到更新通知，而iOS 用戶則要再等等。

LINE官方部落格發文指出，由於部分智慧型手機切換視窗的手勢，是採取從螢幕底部滑動方式，而用戶在LINE中瀏覽貼圖，就容易誤觸導致視窗切換，此次的10.10.0版本更新中，將貼圖的橫滑選單，調整到上面一點的位置，這樣在橫滑挑選要傳什麼貼圖的時候，就比較不會誤觸在畫面下方相關的操作手勢。

此外，隨著用戶收藏的貼圖越來越多，LINE也在更新中加入「貼圖鍵盤分類」功能，用戶將可以點選#字圖示，並依照好、謝謝、開心、拜託等等情境的分類按鍵，快速找到相對應了貼圖。.

以往用戶在下載企業貼圖或是活動任務獲得的貼圖，在有效期限過後，勢需要自己手動刪除，而在更新過後，只要這組貼圖過期了，在橫滑選單上會標示「紅色」點點，如果過期超過20天，系統就會幫您自動刪除，不用手動刪除。

針對LINE上儲存空間Keep，未來用戶在聊天室要把照片、影片等內容儲存時，可以直接選擇要放入哪個指定的特輯，不用之後再去Keep裡面找出來歸檔。

最後，讓Android用戶敲碗已久的自動被分功能，終於在此次更新中加入，用戶只要依照指定路徑 主頁→右上角的「設定」→聊天→備份及復原聊天紀錄→自動備份 ，接者選擇希望執行自動備份的頻率，就可以讓LINE自動備份聊天紀錄，不過官方也特別提醒，目前LINE的備份主要是針對文字訊息，其他像是照片影片，建議在聊天室收到的第一時間就存到相簿、記事本，或Keep，就不怕過期。

►貝佳斯美膚泥漿面膜特價699元，點我購買！

►有沒有過期的票券，點這邊讓你的過期票「復活」！