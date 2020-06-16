Windows 10更新又傳災情！Chrome頻被登出　解決方式看這邊

▲Windows 10更新又出包。（圖／取自微軟）

記者王曉敏／綜合報導

微軟5月底釋出了Windows 10 May 2020 Update（2004版），沒想到又出包，這次連Google Chrome、Edge等瀏覽器全都受到影響。

自微軟釋出Windows 10版本2004更新後，Reddit及Google的支援論壇就不斷有用戶反映瀏覽器停止同步的問題。綜合各個問題反映，每次重啟電腦後，Chrome便會「忘記」原先已登入的Google帳戶，連帶所有網頁的帳號密碼也全部要重新輸入。單純重啟Chrome不會有這種問題，但重開機就一定會，彷彿回到初始設定一般，令許多用戶不勝其擾。

據科技新聞網站《Techdows》報導，微軟發布更新前，Google便已於測試版階段意識到這些問題，並於4月份的Chromium錯誤報告中反映，然而整整兩個月來，相關問題卻仍在調查中。

《9to5Google》建議用戶暫時不要更新，並關閉自動更新功能，這項操作可讓Windows 10自動更新暫停35日。路徑如下：【設定】→【更新與安全】→【進階選項】→暫停更新選項可自行選取暫停更新截止日期。

若已經更新的用戶則可採用Google安全研究人員Tavis Ormandy釋出的解決方式。先查看【事件檢視器】→【應用程式及服務記錄檔】→【Microsoft】→【Windows】→【Crypto-DPAPI】，若看到任何「錯誤」顯示，則可嘗試已下操作：

1. 關閉Chrome

2.鎖定（Win + L）Windows

3.重新解鎖Windows後再重啟Chrome

即可解決同步和儲存帳密的困擾。

＃不能只有我知道！過期票券爽換1.5倍東森幣