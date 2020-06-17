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安卓搶先體驗！LINE推出全新七項功能　「貼圖」介面換位置

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▲安卓搶先體驗！LINE推出全新七項功能　「貼圖」介面換位置。（圖／翻攝LINE）

▲LINE釋出最新版本10.10.0更新。（圖／翻攝LINE）

記者姚惠茹／台北報導

LINE近來不斷更新功能服務，今（17）日宣布釋出最新版本10.10.0更新，針對Android用戶搶先推出七項全新功能，包含全貼圖介面多項優化、Keep直接存到特輯、Android自動備份，至於iOS用戶則需要再等等。

▲安卓搶先體驗！LINE推出全新七項功能　「貼圖」介面換位置。（圖／翻攝LINE）

▲LINE貼圖介面移至上方。（圖／翻攝LINE）

LINE首先把貼圖的「橫滑選單」移至上方，主要是觀察到用戶在切換視窗時，現在很多手勢都是從螢幕底部來滑動，容易「誤觸」原本也設在畫面底部的貼圖橫向選單，並更換貼圖/表情貼的切換圖示，還有未點選到的貼圖，在選單中本來是黑白的，更新後改成彩色的比較方便辨識。

▲安卓搶先體驗！LINE推出全新七項功能　「貼圖」介面換位置。（圖／翻攝LINE）

▲▼LINE推出「新增貼圖鍵盤分類」的功能。（圖／翻攝LINE）

▲安卓搶先體驗！LINE推出全新七項功能　「貼圖」介面換位置。（圖／翻攝LINE）

LINE觀察到用戶購買的貼圖越來越多，因此推出「新增貼圖鍵盤分類」的功能，新增「#」的圖示，讓用戶只要點選符合當下情境的分類按鍵，就會找出對應的貼圖，例如好、謝謝、開心、拜託等等，目前台灣用戶最多可以顯示12個分類。

▲安卓搶先體驗！LINE推出全新七項功能　「貼圖」介面換位置。（圖／翻攝LINE）

▲LINE推出「新增訊息貼圖套用捷徑」功能。（圖／翻攝LINE）

LINE這次推出的「新增訊息貼圖套用捷徑」功能，主要就是為了方便「訊息貼圖」的文字編輯，打破過去先點貼圖再打字的模式，直接先輸入文字，再點選鉛筆圖示，即可直接套用，讓整個操作更加簡化方便。

▲安卓搶先體驗！LINE推出全新七項功能　「貼圖」介面換位置。（圖／翻攝LINE）

▲LINE將主動刪除過期超過20天的貼圖。（圖／翻攝LINE）

LINE針對過期貼圖，將會在橫滑選單上面標示「紅色」點點，並主動刪除過期超過20天的貼圖，而貼圖距離過期剩10天，則會在橫滑選單上面標示「黃色」點點，讓用戶把握免費企業貼圖的最後使用期限。

▲安卓搶先體驗！LINE推出全新七項功能　「貼圖」介面換位置。（圖／翻攝LINE）

▲用戶將可一鍵看到創作者的全套作品。（圖／翻攝LINE）

LINE這次更新「新增創作者作品推薦與貼圖小舖捷徑」，主要是為了滿足用戶想要集滿某位創作者全套作品的心情，或是讓用戶可以隨時看看這位創作者有沒有新作品，所以在更新後，只要滑到最下方點選「＾」圖示，就會展開這位創作者的最新或推薦貼圖。

▲安卓搶先體驗！LINE推出全新七項功能　「貼圖」介面換位置。（圖／翻攝LINE）

▲▼LINE新增「Keep直接存到特輯」的功能。（圖／翻攝LINE）

▲安卓搶先體驗！LINE推出全新七項功能　「貼圖」介面換位置。（圖／翻攝LINE）

除了貼圖之外，LINE同時更新「Keep直接存到特輯」的功能，當用戶從聊天室要存到Keep的時候，無論是「長按」一則訊息存到Keep，或是點選照片/影片旁的「分享」圖示，並選擇存到Keep，都可以選擇是否要直接放入某個特輯，方便用戶歸檔。

▲安卓搶先體驗！LINE推出全新七項功能　「貼圖」介面換位置。（圖／翻攝LINE）

▲▼LINE「Android自動備份」的操作順序。（圖／翻攝LINE）

▲安卓搶先體驗！LINE推出全新七項功能　「貼圖」介面換位置。（圖／翻攝LINE）

最後則是除了手動備份之外，LINE這次特別推出「Android自動備份」功能，主要備份的內容是文字訊息，儲存的位置就是用戶設定的Google雲端硬碟，但其他像是照片影片，還是建議存到相簿、記事本或Keep。

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