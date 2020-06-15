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快更新！美政府警告：駭客已開始針對Windows 10舊漏洞發動攻擊

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▲駭客的攻擊手法多樣化，提升防範難度。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲雖然微軟已於今年3月披露並提供了此漏洞更新，但近期有開源安全報告發現，一群攻擊者已經瞄準了尚未修補該漏洞的系統發動攻擊。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王曉敏／綜合報導

美國國土安全部網路安全及基礎架構安全署（CISA）本月發布警告，駭客正透過Windows 10內一個被稱做「Eternal Darkness」或「SMBGhost」的系統漏洞（CVE-2020-0796）攻擊用戶，可允許有心人士對目標系統進行未經授權的遠端存取。

CISA在公告中指出，雖然微軟已於2020年3月披露並提供了此漏洞更新，但近期有開源安全報告發現，一群攻擊者已經瞄準了尚未修補該漏洞的系統發動攻擊。對此，CISA建議用戶及企業盡快安裝更新版本，並使用使用防火牆關閉SMB傳輸埠的對外連線。

據《富比士》（Forbes）報導，「SMBGhost」是一款「Wormable」漏洞，這意味著，透過該漏洞進行攻擊‵將可直接在網路上感染數台未修補電腦，且無須與任何實際的管理者或使用者互動。若成功發動攻擊，將可啟用遠程和任意代碼執行，並最終控制目標系統。

事實上，微軟已於今年3月的「KB4551762」更新對該漏洞進行修復，但顯然許多用戶仍尚未更新。微軟發言人建議用戶盡快安裝更新，「因為公開披露漏洞後，便有可能被有心人士利用。此漏洞的更新已於3月發布，用戶已安裝更新的用戶或啟動自動更新的用戶已受到保護。」

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