新北市圖書館另類防疫慶端午　用「洗」粽子、趣味「防疫」立蛋

▲ 中和分館特別帶穆斯林親子，製作用洗的「粽」。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

用「洗」的粽子、還有造型可愛的「防疫」立蛋，迎接即將到來的端午節，加上疫情趨緩，新北市立圖書館特別在端午節前夕，結合包粽、立蛋、龍舟、香包等傳統端午習俗，推出多項另類有趣的端午應景閱讀活動，帶大小朋友學習古人的防疫智慧。

新北市立圖書館表示，端午節其實是古代的防疫日，傳統習俗在門口掛菖蒲艾草、隨身佩帶香囊等驅疾避疫，都是古代的「防疫措施」。為了讓新住民朋友認識端午節文化習俗，中和分館特別帶穆斯林親子製作粽子造型的艾草手工皂，逼真可愛的端午粽皂，有著濃濃的艾草香味，讓人愛不釋手。

▲ 蘆洲兒童親子分館特別推出可愛的「防疫」立蛋，體驗前所未有的沙坑立蛋。

立蛋是端午節趣味的民俗活動，傳說端午節正午時立蛋，未來一年便會有好運到來。因受疫情影響，大家籠罩在緊張的心情下，蘆洲兒童親子分館特別推出可愛的「防疫」立蛋，即日起至6月28日期間只要借5本書，便可以參加「神龍開運扭蛋」活動，還有機會可以體驗前所未有的沙坑立蛋。

三重東區分館透過趣味的「丟沙包打擊病毒」遊戲，帶大家體驗曾經流傳百年的「端午石戰」習俗，藉以祈求疫病消除。即日起至6月28日只要借閱1本書即可體驗丟沙包打擊病毒的石戰活動，邀大小朋友一起來體驗不一樣的端午。

端午節即將到來，「白蛇傳」裡的白蛇娘娘也現身在圖書館裡！板橋國光閱覽室的館員發揮巧思，利用紙碗，做成超過3公尺長的環保白蛇，裝飾在圖書館的空中花園裡，準備帶給小朋友驚喜！ 6月21日至6月24日只要到板橋四維、板橋分館、以及板橋國光閱覽室借10本書，免費獲得艾草香包。

新店北新閱覽室則邀民眾「拔龍鬚，吃龍鬚糖」，認識端午節節慶習俗。6月20日只要借書即可拔龍鬚，答對龍鬚上的端午趣味問答，即可獲得有古時皇帝點心之稱的傳統美食龍鬚糖。八里分館也推出端午借書送樂活驅蚊小盆栽的活動，八里分館陽台花圃的開心農場，種植有左手香、萬壽菊、薄荷、迷迭香等香草植物，特別於端午佳節與讀者分享，6月20、21日只要於八里分館借書達8本，即可免費將驅蚊小盆栽帶回家。相關活動訊息請至新北市立圖書館網站查詢：http://www.library.ntpc.gov.tw。

「美麗最大的祕密」