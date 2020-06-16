▲ 金山區公所擴充防救災量能，麥當勞簽署備忘錄加入災害應變團隊。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府金山區公所16日與「和德昌股份有限公司－金山中山麥當勞分公司」代表餐廳經理王信堅簽署防災合作備忘錄，並由新北市政府消防局簡任技正張易鴻及金山區長廖武輝贈予象徵團隊精神的「災防紅背心」及「麥當勞布章」，盼發揮民力無窮精神、公私協力合作，強化金山區防救災整備量能及韌性，共同建立災害應變合作網絡。

金山區長廖武輝表示，本次防災合作備忘錄簽署為自去年6月份與金寶山事業股份有限公司合作後，第二家合作企業；美商麥當勞自民國1984年進入臺灣市場，直至和德昌股份有限公司成為麥當勞授權發展商，接手臺灣市場的經營管理權。

▲ 新北市政府消防局簡任技正張易鴻（中）出席見證。金山區長廖武輝（左）、金山中山麥當勞經理王信堅（右）。

廖武輝說，企業承諾針對環境保護、人才培育、在地關懷、食品安全及營養資訊等社會責任的付出始終未停止，而位處金山區的金山中山分公司，更與社區及金山區衛生所多次合作舉辦長者均衡飲食課程、親子職場體驗活動，期以溫暖的心回饋社會並照顧弱勢，本次的合作備忘簽署，感謝麥當勞同意於災難發生、開設避難收容處所期間，協助提供食品、飲品等物資。

金山中山麥當勞分公司餐廳經理王信堅說，台灣麥當勞於在地關懷層面一直努力不懈，身為在地經營企業應取之於社會、用之於社會，照顧在地的鄉親朋友，未來分公司的同仁亦會共同加入區公所辦理的防災教育講座及演練，以更加瞭解在地防災環境；而台灣麥當勞也期待透過本次投入新北市區級災害應變中心團隊，能起模範效應使更多企業響應，藉以整合公私部門資源，提升防災量能。

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