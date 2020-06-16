新北響應「世界防治荒漠化和乾旱日」　7月1日開放免費提供苗木申請

▲ 新北響應「世界防治荒漠化和乾旱日」，參與造林計畫的造林成果。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

全球荒漠化及乾旱的問題日趨嚴重，聯合國訂定每年6月17日為「世界防治荒漠化和乾旱日」，為的是提醒大家保護土地刻不容緩。保護土地最佳方法就是種樹，新北市政府農業局免費提供苗木供民眾植樹，為環境盡一份心力！

農業局表示，森林對於環境的貢獻極多，從永續經營觀點來看，植樹造林是勢在必行。樹木有很好的固土作用，有效防止土壤流失，也有涵養水源的功能，時刻保持土壤濕度，有利於更多植物生長，形成良性的循環。除此之外，森林還有固碳、吸附粉塵的效果，不僅保護土地，連空氣也變得更好，可說是一舉數得。

▲ 新北市政府免費提供苗木供民眾植樹。

農業局說，植樹造林是基本但也是最重要的工作之一，農業局在環境永續經營的基本功上下足功夫，在全體市民努力下，新北市至今已種植超過120萬棵樹。適逢「世界防治荒漠化和乾旱日」，農業局邀請所有市民朋友共同參與，齊心協力為環境貢獻一份心力。

農業局表示，自2020年7月1日起至9月30日止，凡有意願植樹並持有新北市境內合法使用土地的民眾，可以向造林所在地的區公所申請免費苗木，隔年的1月至3月間就可以領到樹苗。如果有意長期從事林業經營的民眾，也歡迎參加為期20年的獎勵輔導造林計畫，每公頃土地最多可領取60萬元獎勵金。

「美麗最大的祕密」

▲ 申請苗木的民眾將苗木種植於造林地。