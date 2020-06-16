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台南資源回收站科技化　資收方便更進化

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▲台南市環保局2020年輔導10處「台南資心回收站」，採用「電子化回收系統」進行兌換活動。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市環保局2020年輔導10處「台南資心回收站」，採用「電子化回收系統」進行兌換活動。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市環保局2020年輔導10處「台南資心回收站」採用「電子化回收系統」進行兌換活動，不同以往需蒐集定量回收物才能進行兌換，民眾只要持回收物至「電子化回收系統」作業之回收站，無論所持回收物多寡，均可秤重換取點數，並貯存於雲端系統，達一定點數時兌換宣導品。

台南市環保局為鼓勵市民將環保觀念融入生活中，自2015年起輔導里及社區自行建置具有在地特色且符合需求之「台南資心回收站」，藉著兌換活動讓鄉親們在日常生活中建立良好的回收習慣、做好資源回收分類。

市長黃偉哲表示，「台南資心回收站」累計已建置148站，為鼓勵民眾體驗智慧環保生活，今年採用「電子化回收系統」作業的「台南資心回收站」有七股區大潭里、北門區永隆里、北區重興里、永康區南灣里、白河區河東里、東區中西里、東區復興里、南區明德里、龍崎區牛埔里及關廟區北勢里等10處，兌換時間請洽里辦公處或「資源回收全民動起來」網站查詢。

另環保局於每週四上午8時20分至11時，於中西區開辦行動兌換車搭配「電子化回收系統」巡迴辦理兌換活動，活動期間至109年11月，歡迎市民朋友一起參與電子化回收兌換活動。

局長謝世傑說，環保局致力推動資源回收工作，持續開闢多元回收管道，歡迎鄉親們多多利用，相關活動訊息請上台南市環保局｢資源回收全民動起來｣網站查詢（http://epb2.tainan.gov.tw/recycle/），或打電話（06）2686751分機洽305柯小姐、或分機319吳先生。

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