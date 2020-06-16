台南逆孫持榔頭殺死叔公嬸婆鄰居3人　二審仍逃死刑

▲台南南化區郭姓男子，跑到李姓叔公家行竊被叔公和嬸婆發現，加上住隔壁的李胡姓外婆得知後表示要報警，竟一氣之下榔頭將3人殺害，台南高分院駁回上訴維持無期徒刑。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南南化區郭姓男子，跑到李姓叔公家行竊被叔公和嬸婆發現，加上住隔壁的李胡姓外婆得知後表示要報警，竟一氣之下榔頭將3人殺害，台南地院審理後，依強盜殺人、殺人罪、殺直系血親尊親屬判郭男無期徒刑，褫奪公權終身，經上訴台南高分院，16日上午二審宣判，駁回上訴維持原判。

本案發生於2018年5月11日，李胡姓外婆（83歲）陳屍在台南南化區住處廚房地板上，現場流有大量血跡，而李姓叔公（78歲）、蘇姓嬸婆（77歲）則倒在廚房地板血泊中，3人被發現時都已經明顯死亡。

郭男在警方偵時起初不承認，經警方抽絲剝繭蒐集相關證據，才逐漸突破他的心防。郭男表示，當晚回到外婆家吃飯，趁機偷竊李姓叔公財物，被發現後就遭三字經斥責、毆打，一時氣憤下，才會手持榔頭砸死對方，期間被蘇姓嬸婆發現，害怕事蹟敗露一起把她打死。

郭男將叔公、嬸婆打死後還冷靜離開，沒想到被李胡姓外婆撞個正著；外婆見郭男身上滿是血跡，揚言要報警，但被追到廚房，頭、胸部遭榔頭猛敲慘死。後來廖姓鄰居剛好要拿青草茶到家中，但遲遲沒人應門，覺得可疑，報警後全案曝光。

法官審理後表示，考量郭男沒有前科，犯後坦承犯行、表示悔悟，另被害人家屬與郭男亦有親屬關係，均未提出告訴或求處極刑，此外若處以極刑，對其家庭及其他親屬勢將造成更大傷害，因此認為郭男經過矯治有再社會化的高度可能性，依強盜殺人、殺人罪、殺直系血親尊親屬判他無期徒刑。

台南地檢署不服，認為被告於案發後，尙知故佈現場為外力入侵劫財的假象、丟棄犯罪工具、湮滅證據等各種閃避因應的作為，核無刑法第19條第1、2項之適用。被告持質地堅硬的榔頭，不加思索朝3位年邁至親之頭部或胸部要害猛力攻擊，約僅在數分鐘的極短時間內即相繼遇害，皆是被告出於主動攻擊造成死亡的結果，可認其手段至為殘酷冷血。被告在犯案當時，若其心中尚有一絲絲人性，當下實有千百種選擇，然其竟選擇以殘酷手段相繼殺害3位至親，可認被告實毫無人性，罪無可逭。被害人家屬同時兼具被告至親之雙重身分，若被害人家屬與被告無任何親情血源，衡情應會請求判處被告極刑。原審量刑雖已考量各方，然刑度仍與人民法律情感未合，尚難謂原審判決符合比例原則及罪刑相當原則，實應處以被告極刑。惟上訴台南高分院仍駁回上訴維持原判。

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