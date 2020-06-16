北京已有11間市場關閉！官方展開「食安大檢查」抽驗肉類海鮮

▲北京多個市場被關閉。（圖／記者任以芳攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

北京市新冠肺炎疫情復燃，病例多與「新發地市場」有關，並有多個農貿市場也陸續傳出疫情，周圍的社區都實施封閉管理。北京市市場監督管理局副局長陳言楷16日表示，全市已消殺農貿市場276家，關閉地下及半地下市場11家，預計今天（16日）完成所有餐飲服務單位的調查工作。

陳言楷提到，新發地批發市場聚集性疫情以來，全市農貿市場、餐飲單位開展消殺，15日晚間市政府連夜部署，統籌調動全市衛健委、商務、市場監管部門和各區力量，對全市農貿市場和已經復工复產的餐飲單位開展消殺工作。

陳言楷指出，在各農貿市場和餐飲企業已經閉市情況下連夜奮戰，截至今晨6時，全市共消殺農貿市場276家，關閉地下和半地下市場11家，完成餐飲服務單位消殺33713家，「預計今天24時完成全部餐飲服務單位的調查工作。」

▼市場周圍的社區實施封閉管理。（圖／記者任以芳攝）



陳言楷表示，全市市場監管部門以肉蛋奶、米麵油、蔬菜水果、海鮮等生活必需品為重點，開展食品安全專項抽檢，目前已完成抽檢樣品2000餘件，已完成檢驗的樣品全部合格。

陳言楷還說，北京市自開展食品安全大檢查以來，重點圍繞食品生產經營者進貨查驗和衛生管理兩個方面，全面加大執法檢查力度，「檢查中發現的進貨票據留存不完整、進銷貨台帳記錄不全等食品安全問題45起，均已現場責令改正。」