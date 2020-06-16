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批「政富二代」PK吳怡玎？　曾尹儷：國民黨大破大立才能翻身

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▲前黃俊英競選幹部曾尹儷。（圖／翻攝自臉書）

▲前黃俊英競選幹部曾尹儷。（圖／翻攝自臉書）

記者羅婉庭／台北報導

前高雄市副市長黃俊英參選市長競選幹部曾尹儷，日前表態願意代表國民黨參選高雄市長補選，喊話黨中央「除了政二代、富二代之外，要看得到基層的想望和期待。」她16日受訪表示，此言沒有針對不分區立委吳怡玎，只是希望國民黨能大破大立，更徹底貼近民意，才有翻身機會。

曾尹儷表示，她長期參與海外黨部推廣，於華盛頓擔任學生學員分部義務職常委，舉辦華府青年論壇9年。她說，不少海外年輕人對國民黨的印象是「權貴、遙不可及、沒有出頭機會」因此紛紛走向民進黨。

曾尹儷指出，這次高雄經歷這麼大的轉折，國民黨再次失去政權，在罷韓過程中黨中央、甚至在地從政黨員「根本不知道高雄發生了什麼事情」，對於罷韓態勢非常輕視，在地的黨員都無法對政局精準評估，民意生態都無法掌握，若黨中央無法大破大立，將無法翻身。

曾尹儷表示，不捨國民黨好不容易可以讓高雄綠地變藍天，面對罷韓後的高雄市長補選，盼黨中央除了政二代、富二代之外，要看得到基層的想望和期待，體察民心是國民黨所欠缺的。

曾尹儷強調，黨中央不應該再批評市民受到民進黨的操作，應該檢討自己的錯誤、聆聽民意。對於選戰策略，她表示，若有機會代表藍營征戰，在短時間內應密集以議題回應民眾，依照她過去「二次對決陳菊」的選戰經驗，有信心在短時間內打一場有意義的選戰。

她也奉勸黨中央，補選過程中不要再提及罷韓，而是要加速修正國民黨的印象路線，爭取民眾再給一次機會，因為現在離罷韓太近，如果用錯策略，只會延續餘溫，必須改頭換面，重新出發，以檢視過去市政為主軸。

曾尹儷2006年擔任國民黨高雄市長參選人黃俊英的國際媒體部主任，2010年也擔任前高雄縣長楊秋興以無黨籍參選高雄市長團隊的發言人。巴爾的摩大學公共管理博士畢業，目前於高雄科技大學擔任專案助理研究員，從事海洋事務產業管理。

吳怡玎則是1979年生於高雄，高雄女中畢業，台大工商管理學系學士、英國南安普敦大學碩士、英國倫敦帝國學院統計博士畢業，曾任高盛集團副總裁。父親是國民黨前立委吳光訓，母親是國民黨中常委吳陳瓊秋。

吳怡玎被點名參戰之後，身家財產立刻被翻出來討論，綠營網軍「只是堵藍」也展開攻擊。根據監察院的財產申報，吳怡玎除了繼承父業，旗下還擁有上市櫃公司股票市價2億元，個人投資資產也高達2700多萬。

國民黨秘書長李乾隆徵詢作業至今，地方人士陸續推薦屬意人選，其中當地頗受歡迎的議員蔡金晏參選意願低，但保留對議長補選態度，表示審慎評估中，42歲的他擁有水利工程專業，其父為高雄市議會前副議長蔡松雄。

同為42歲的議員李雅靜則是大動作表態有意願參選高雄市長補選，個人具有環工背景，但李乾隆被問及李雅靜僅說「總要挑一個能贏的」。對此，地方人士表示，黨中央雖說會派出「有勝算的」優秀人選，但如今藍營在高雄的情勢在短時間內想挽回民心，實屬不易，希望黨中央慎選年輕、在地耕耘的專業青年，不要再讓藍營候選人披上「落跑」形象。

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