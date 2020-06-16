「不會吃碗內看碗外！」陳其邁喊話國民黨對手：來場公平的君子之爭





▲行政院副院長陳其邁。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院副院長陳其邁16日回母校高雄中學參加學弟的畢業典禮。面對媒體追問未來有沒有機會來頒市長獎？陳其邁表示，自己不會「吃碗內看碗外」，他也邀請國民黨對手來一場公平的君子之爭。

陳其邁16日以副院長身分出席高雄中雄畢業典禮。他受訪時表示，自己來跟學弟分享一些在雄中的快樂時光，還有離開學校後，人生碰到的酸甜苦辣。

談到國民黨包含李雅静、吳怡玎都有意參選高雄市長補選。陳其邁回應，國民黨要參選的人自己都注意到了，「我希望說假如國民黨對手，除了要熱愛高雄，也要熟悉高雄之外，參選也要展現參選的決心，這是我自己對自己的要求。希望國民黨對手要參選的人，展現參選的決心，來一場公平的君子之爭。」

面對媒體追問，是否有機會以市長身分回母校頒發市長獎？陳其邁說，「我不會吃碗內看碗外，人生旅程會有很多漫長辛苦曲折過程，我在雄中學會怎樣用實事求是、精益求精的方式，腳踏實地時實在在的做事。」他也強調，自己做事的方式一向是做什麼像什麼，一但下了決定一定全力以赴，這是對自己的要求。

▼陳其邁出席母校雄中畢業典禮，學生興奮高舉陳其邁高中照，現場氣氛熱絡。（圖／讀者提供）

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