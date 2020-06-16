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當4個月「剩8天退伍」還逃兵　257旅19歲義務役吐原因下場慘了

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▲國軍、當兵、阿兵哥、役男。（圖／記者季相儒攝）

▲法官認為，被告所為嚴重影響該管部隊領導統御、官兵士氣，顯然缺乏法紀觀念。（圖／示意照）

記者陳俊宏／綜合報導

一名19歲陳姓軍事訓練役男只需服兵役4個月，且剩8天就要退伍，未料他竟逾假未歸，後來經父親曉以大義才回營區，也說出逃兵的原因。嘉義地院依犯《陸海空軍刑法》判2月徒刑，可易科罰金。

判決指出，陳男為陸軍步兵第257旅某營某連的二等兵，其軍事訓練役期間自2019年4月30日起至8月19日；他於同年8月10日上午8時許自駐地休假離營後，原應於隔天11日下午6時許返營銷假。

未料，陳男為逃避在外債主討債，於預定當天下午6時仍未返營，逾假未歸，期間藏匿在友人位於嘉義縣六腳鄉居所。經該軍營於當天發布離營通報，並聯絡其父親；經其父親勸導後，於4天後、15日凌晨2時20分許，偕同其返回營區繼續服役。

▼陳男差8天就退伍，未料竟逃兵。（圖／示意照／翻攝國防部發言人臉書）

國軍T65K2步槍。（圖／翻攝自國防部發言人臉書）

被告於警詢時供稱，有10萬元的欠款，因害怕債務人找上門討債，所以才會逾假未歸，當晚有到布袋港詢問船班，想去澎湖工作，有想過要返營，不想讓父親擔心。他在監察官調查時則說，如父親未囑託友人找尋下落的話，他會一直逃避，沒想主動回營區，亦想坐船前往澎湖躲避。

法官認為，被告身為義務役軍人，肩負保家衛國重責，本應崇守法紀，對於部隊請假規則及相關行政規定，自無不知之理；僅因己身在外欠債，即率爾離去職役，且於預定銷假當天尚致電佯稱欲返回軍營，故意欺瞞，嚴重危及軍紀。

法官說，被告所為嚴重影響該管部隊領導統御、官兵士氣，顯然缺乏法紀觀念，本不宜輕縱；惟念其行為時年方19歲，年輕識淺，前無任何犯罪科刑紀錄，且犯後坦承犯行，因此依《陸海空軍刑法》離去職役罪判刑2月，可易科罰金。全案可上訴。

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