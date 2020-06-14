妻借104萬討不回！莽夫追債「錯手打死人」　友曾助救難…獻策丟屍銅鑼深山

▲警方帶著陳嫌重返棄屍地點尋找遺體。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

台中市陳姓嫌犯因不滿陳男積欠妻子104萬元，日前相約前往豐原區一處鐵皮屋談判，未料雙方一言不合爆發衝突，陳嫌錯手毆殺陳男，驚慌失措下在友人的建議下將遺體運往銅鑼偏遠山區棄屍。據了解，陳嫌的好友因曾在銅鑼鄉深山工作，還曾協助救難隊員救災，因此對於該處的地形相當了解，深知當地杳無人煙，為掩飾罪行，才會將屍體丟到峭壁深谷。

陳嫌殺人4天後、於13日在律師的陪同下前往台中刑大自首，並自述殺人經過。陳嫌供稱，死者陳男與妻子熟識，日前為了投資而向妻子借了104萬元，豈料卻遲遲不還，多次追討未果，因此當天陳嫌夥同好友邀約陳男前往豐原區一處鐵皮屋中談判討債，但陳男到場後仍是意圖賴帳，雙方一言不合爆發衝突，陳嫌便隨手拿起一旁水管、棍棒等鈍器朝著陳男痛毆，想要給他一個教訓，不料卻用力過猛，失手活活將陳男打死。

▲陳嫌與好友涉嫌過失殺人，昨（13日）深夜遭警方移送。（圖／記者鄧木卿翻攝）

陳嫌表示，當下發現陳男已無氣息後相當驚慌，不知該如何是好，身旁的友人見大錯已經鑄成，想起過去自己曾在苗栗縣銅鑼鄉深山中打工，雖非救難隊員，但卻曾協助救難隊前往當地救災，知曉該處山區位處偏遠、四周杳無人煙，因此獻策棄屍。2人商討一陣後，最終決定開著4輪傳動吉普車前往銅鑼深山，並將陳男遺體推落溪谷。

在陳嫌自首後，警方前往該處深山搜索，發現棄屍地點極其荒涼，小徑上滿是爛泥巴，汽車根本無法通行，只能靠人力徒步走上半個多小時才能到達，且一旁還有台電的高壓電塔，四周荒煙漫草，別說是住戶，民眾若非特意，平時也不會經過，地點可說是隱密到家。

警方在陳嫌的指引下，終於在一處將近垂直的峭壁樹幹上發現陳男遺體，由於當地根本無處落腳，搜救人員只好懸空作業，一點一點、艱難地將陳男遺體拉起，歷時2個多小時，遺體終於在13日深夜11時許返回路面。目前全案依過失致死罪嫌偵辦。

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▼棄屍處的峭壁無處立足，警消耗費2個多小時，才終於將遺體拉回路面。（圖／記者鄧木卿翻攝）