快訊／懸賞200萬10天找到人！　屏安醫院副院長「頭部有傷」奇蹟生還

▲屏安醫院副院長找到了。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東屏安醫院行政副院長楊欣正於6月6日在來義棚集山區迷路失蹤，搜索行動進入第10天。由於連日下雨，加上山區泥濘，增加搜索難度。對此，屏東縣議員鄭清原發出200萬元懸賞訊息，只要找到楊副院長者，無論死生，都可拿到這筆懸賞金，而稍早消息傳出，歷經10天的搜索，終於尋獲楊欣正，但他身體虛弱無法移動，目前無法排除骨折及內出血，搜救人員正緊急將人運送下山送醫。

屏東縣政府消防局表示，6日下午接獲通報，稱屏安醫院登山社一行15人赴丹林棚集山登山，而中途大夥在休息時，楊副院長先行上山，但等到團員下山後，卻未見其身影，擔心他迷路，因此求助。

警消人員獲報後，立刻出動15車、44人前往搜救，但當天搜索到晚上仍未找到人，一直到12日仍未尋獲，讓親友相當焦急。對此，屏東縣議員鄭清原發出200萬元懸賞訊息，只要找到楊副院長者，無論死生，都可拿到這筆懸賞金。

警消人員截至13日止，前後共出動了8車次及警消176人次、義消44人次、涼山特種部隊64人次、中華民國山難救助協會南區搜救委員會、飛鷹大隊、中華搜救總隊、雲豹登山隊等民間搜救團體64人次、獵人及山青89人次、林務局5人次。

歷經10天的搜救，南部救難協會和南投雲豹救難隊利用繩索垂降致溪谷找尋，終於在16日上午10時許找到楊副院長其虛弱躺在河床邊等待救援，而因其頭部有傷，無法排除有骨折及內出血，搜救人員正緊急將人運送下山送醫。

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