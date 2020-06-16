iPhone再進化兼車鑰匙！　iOS 13.6可望推出新功能「CarKey」

▲iPhone未來可以兼具車鑰匙的功能。（圖／取自MacRumors）

記者謝仁傑／綜合報導

根據最新版本的iOS 13.6 beta中，蘋果先前傳推出的新功能「CarKey」似乎即將到來，儘管此功能尚未正式發布，但在iOS 13.6版本，發現用戶的「Apple Wallet」應用程式中添加汽車鑰匙的內容。

據德國科技媒體《iPhone-ticker.de》最新報導，此功能已在13.6中首次更新，意味著蘋果可能計劃在下周WWDC時發行的iOS 13.6推出「CarKey」，不用再等到iOS14。如同蘋果先前所述，Apple Wallet很快將允許用戶添加與支援某些車輛的虛擬車鑰匙。

用戶可以透過支援App Store的製造商處登錄應用程式，並按照步驟為「CarKey」添加汽車通行證，或從Apple Wallet應用中的配對碼，從螢幕上直接添加車鑰匙，將汽車與您的手機配對。

▲iOS未來將添加新功能「CarKey」。（圖／取自9TO5Mac）

Apple會追蹤用戶的位置，並檢測有關用戶帳戶的詐欺訊息；此外，車鑰匙通行證背面的邀請鈕可以透過iMessage與其他iPhone用戶共享車鑰匙。Apple隱私訊息表明，它不會保留有關用戶使用汽車的訊息，但汽車製造商可能會收集此類訊息。

「CarKey」將與iPhone 11和iPhone 11 Pro中的超寬頻晶片配合，與較舊的iPhone機型使用更簡單的NFC非接觸式解鎖。不過究竟有哪些汽車將能支援「CarKey」，仍須等待蘋果官方公告。

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