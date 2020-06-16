配置升級！16吋MacBook Pro、Mac Pro雙雙添增硬體選項

▲16吋MacBook Pro硬體選項升級。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果今（16）日悄悄為16吋MacBook Pro及Mac Pro添增硬體規格選項。用戶將可替16吋MacBook Pro選購AMD Radeon Pro 5600M的GPU，或為Mac Pro添購可用來擴充容量用的SSD套件組。

16吋MacBook Pro搭配AMD Radeon Pro 5600M GPU（配備8GB HBM2記憶體），預計將較原先基礎款的Radeon Pro 5500M（配備4GB GDDR6）提升75%的效能。當然價格也是水漲船高，升級Radeon Pro 5600M將較需額外追加700美元（約新台幣2.09萬元）。台灣官網已釋出添增選項的預告，但尚未正式發布。

▼蘋果官網選購處已有預告。（圖／截自蘋果官網）

Mac Pro方面，蘋果已於官網上架了4組不同容量的SSD套件組，最高可為自己的電腦增加最高8TB的容量。目前台灣官網已上架，但尚未開放購買，其中8TB SSD套件售價為8.4萬元，內含兩個4TB模組，可用於替換系統中現有的SSD模組，不過需自行安裝。

▼8TB SSD套件組售價8.4萬元。（圖／截自蘋果官網）

科技新聞網站《9to5Mac》指出，Mac Pro的SSD套件組的推出應該會受到好評，因為蘋果先前從未表示Mac Pro可自行升級儲存空間，並要求用戶若有替換SSD的需求，須將設備送回Apple Support。

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