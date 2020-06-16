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App Store有多賺？2019年超過5千億美元交易

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▲▼App Store。（圖／記者邱倢芯攝）

▲App Store光是在2019年就在全球市場推動5,190億美元的帳款與銷售額。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

Apple今（16）日宣布App Store生態系統光是在2019年，在全球市場推動5,190億美元（約台幣15.35兆）的帳款與銷售額。這項調查是由Analysis Group中的獨立經濟學者所進行的新研究發現。

調查中指出，收益最高的類別是行動商務類(m-commerce) app、數位商品和各項服務App以及App內廣告。這樣的結果充分展現了App經濟體系旺盛活力、激烈競爭和蓬勃發展的特性，也讓創新的洪流得以在175 個國家或地區奔放發揮，徹底革新了全世界學習、工作和交流的方式。

根據研究顯示，若將其他來源(例如實體商品和服務)的銷售額納入計算，Apple直接向開發者支付的金額僅是為數龐大的總額的一小部分。由於Apple僅從與數位商品和服務相關的帳款中收取佣金，因此5,190億美元的總額中，超過85％是完全歸於第三方開發者和各大規模的企業。

Apple執行長Tim Cook表示，在App Store創新者和夢想家能讓想法化為現實，而使用者也可以找到安全可靠的工具來提升生活品質。時局動盪不定，充滿挑戰，App Store一直為創業、健康、教育和就業提供機會，從而幫助大眾快速融入這個日新月異的時代。全球 App Store 社群為將來持續促進創新、創造就業機會，並推動經濟成長的同時，我們也致力投入更多資源來支持和培育App Store社群，從幾乎世界各地的個人開發者工作室，乃至擁有上千名員工的企業，都是我們的支援對象。

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