不想再被告了！蘋果要求法院宣告Zeroclick的觸控專利無效

▲有關於蘋果滑動解鎖的專利多年來已經引發多起訴訟案。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果2007年推出首款iPhone時，第一批廣告就是向消費者介紹其極具革命性的UI，其中一個畫面即是向用戶展示了「滑動解鎖」（Slide to unlock）的滑塊，這個滑塊設計伴隨了iOS多年，2011年蘋果更從美國專利商標局（USPTO）獲得了專利，不過有關於該專利的爭議卻一直未能熄火，而這次，蘋果決定將可能的訴訟扼殺在搖籃。

iPhone的「滑動解鎖」是賈伯斯（Steve Jobs）發表首款iPhone時特別強調的功能。該手勢於2011年獲USPTO的專利授權，隔年，蘋果便以此控告HTC侵權。HTC當時指出，滑動解鎖手勢是個「以極其簡單的方式實現的眾所周知的技術」，主張該功能無法申請專利。

蘋果在與HTC的訴訟中敗訴，但這並未阻止蘋果繼續以同樣的理由控告三星，雖然蘋果於2014年勝訴，但該裁決於2016年被推翻，同年蘋果上訴後才終於獲得最後的勝利。

然而，有關於「滑動解鎖」的專利之戰並未就此結束，蘋果更從提告方變成了被告。21015年，一家名為「Zeroclick」的專利蟑螂（Patent Troll）控告蘋果，稱蘋果侵犯了該公司分別於2001年及2010年獲得的兩項專利。2017年，法院撤銷了Zeroclick提起的訴訟，但該公司隨後的一系列操作讓蘋果不得不主動出擊。

事實上，Zeroclick的專利先前是由「Zeroclick-1」所主張的，並由Zeroclick-1向蘋果提告。訴訟被撤銷後，Zeroclick-1於2017年放棄了該專利的所有權，將專利轉讓給發明者Nes Irvine博士。而Nes Irvine博士今年1月又將這些專利移交給了另一個名為「Zeroclick-2」的專利權主張實體（PAE）。

蘋果顯然希望能掌握更多的主動權。蘋果於上周提起訴訟，要求法院對2015年Zeroclick被裁定無效的兩項專利的宣告無效，以避免Zeroclick再度透過成立新的PAE繼續就這兩項專利發起侵權訴訟。蘋果指出，「目前，這種聲明對雙方的權利及義務是必要且適當的。」

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