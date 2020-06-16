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媽媽不買機車給她...屏東女欲跳橋　警及時阻憾事發生

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▲屏東東港警分局員警及時勸阻女子跳橋 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東東港警分局東港派出所警員胡俊國、黃光輝及時勸阻女子跳橋 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣一女子因身體狀況無法騎乘機車，要求母親給她買車遭拒，她竟想不開欲跳橋輕生，東港警分局員警獲報趕往勸阻，媽媽獲報後嚇了一大跳，將她帶回家，表示往後會多注意女兒狀況，感謝警方及時協助。

東港分局東港派出所警員胡俊國、黃光輝二員，於日前執行巡邏勤務時，接獲110報案稱東港鎮東港大橋往烏龍方向機車道上，有一黃衣女子騎乘腳踏車一直往橋下看，疑似有輕生情況，警方趕往現場，該名黃衣女子稱其心情沮喪欲跳下橋，經警方安撫情緒勸導後，查證身分並連絡其家屬。

該女子的母親接獲警方電話，嚇了一大跳，趕到現場，並向警方表示，其女兒身體狀況無法騎車，拒絕購買機車給她，沒想到她竟騎乘腳踏車至東港大橋欲輕生，家屬表示會加強注意其女兒狀況，並對員警及時阻止憾事發生深表感謝。

東港警分局長劉清俊肯定胡、黃兩員積極搶救人精神，呼籲民眾遇有不如意的情事，應尋求社會各項資源求助，不應以極端的手段來尋求解決之道，自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，民眾要珍惜生命，社會處處有溫暖。

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