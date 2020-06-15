討百萬債打死人+棄屍苗栗山區！主嫌10萬交保…共犯竟遭羈押禁見

▲男子欠債百萬遭殺棄屍苗栗銅鑼山區峭壁，2名嫌犯今分別裁定交保、羈押禁見。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

記者陳羿妏、白珈陽／台中報導

苗栗銅鑼山區日前驚傳棄屍案！住在台中的46歲陳姓嫌犯因百萬債務糾紛，10日談判後殺害51歲陳姓男子，隨後夥同49歲陳姓友人跨縣市運往苗栗山區棄屍，13日在律師的陪同下自首。對此，台中地院15日上午開庭，主嫌46歲陳男遭裁定以10萬元交保，並限制住居、出境、出海，共犯49歲陳男則羈押禁見。

▲陳男因積欠百萬元債務而遭殺害棄屍，搜救人員13日深夜進行遺體吊掛作業。

警方調查，主嫌供稱，去年妻子借51歲陳男100多萬元，但對方欠款許久不還，他才找共犯一起討債，約在豐原區一處鐵皮屋內談判，過程中一言不合撕破臉，主嫌憤而拿起水管、棍棒等物將陳男活活打死，隔日再與共犯開四輪傳動吉普車運往苗栗銅鑼鄉山區棄屍；而主嫌在殺人後躲藏了3天，直到13日才在律師的陪同下向警方自首。

▲在主嫌陳男自首後，警方深夜再帶回另名嫌疑人。（圖／記者李忠憲翻攝）

台中地檢署表示，檢察官於14日上午相驗死者遺體，指揮警方蒐集監視器畫面及勘查現場，取得相關事證，並於15日凌晨2時30分許偵訊2名涉案人及6名證人完畢，訊後認為主嫌、共犯2人的供述互有出入，疑有一起前往大安溪焚燒死者所留遺物，有滅證、串供可能，有羈押理由及必要，依涉犯傷害致死、遺棄屍體罪嫌，向法院聲請羈押。

然而，稍早台中地院開庭審理後，主嫌46歲陳男以10萬元交保，並限制住居、出境、出海，而共犯49歲陳男則是羈押禁見。



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