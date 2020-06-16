前夫摀嘴拖往暗處…女街頭撕心尖喊「救我」！女高中生目擊嚇傻：快吐了

▲女高中生目擊案發地點。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園市蘆竹區15日晚間發生摀嘴擄人案，一名目擊全程的女高中生在IG貼出文章，表示當時女子被摀住嘴綁走，不斷瘋狂尖叫大喊「救我」，但仍是被男子拖網角落暗處，所幸最終女子掙脫逃跑，警方也趕抵現場處理，但衝擊的一幕仍深深烙印在女高中生眼裡，直呼「我快吐了，超級噁心，她的尖叫聲還在我的腦海裡！」

初步了解，該對發生街頭拉扯的男女身分為離異夫妻，女方為了擺脫前夫騷擾，還有聲請保護令，豈料15日晚間2人在蘆竹區光明路二段一帶再度發生衝突，男子竟突然伸手摀住嘴巴，當街強行把女子拖往暗處角落，意圖拉上機車，而女子則是不斷驚恐呼救，引起路人注意，急忙撥打電話報警。

警方事後趕抵現場，當時女子已經脫困跑到大馬路上，現場員警也立即將2人帶回派出所釐清案情，並查出整起事件為家暴案，訊後依違反家暴法將男子移送桃檢偵辦。

現場目睹全程的女高中生在IG貼出限時動態，表示當下女子遭摀嘴綁走時，不斷瘋狂尖叫、大喊「救我」，「還以為他有刀，我和O是第一個看到的，但我們都沒種去救她，然後旁邊的機車就開始停下來看發生什麼事，就有人報警什麼的，我們根本看呆了！」雖然最後女子成功掙脫，但女高中生返家後仍是心有餘悸地寫下，「我快吐了，超級噁心，她的尖叫聲還在我的腦海裡！」

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▼女子掙脫前夫後跑到大街上，警方也聞訊趕抵，立即將2人帶回派出所。（圖／記者沈繼昌翻攝）