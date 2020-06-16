影／雄中生曾嗆韓國瑜「愛說謊」...陳其邁回母校　學弟狂吼：市長好！

記者蔣婕妤／台北報導

前高雄市長韓國瑜曾因上任不滿半年就要選總統引發爭議，2019年遭到雄中學生在合照時拿書狠酸「為什麼愛說謊」。行政院副院長陳其邁確定將投入高雄市長補選，他16日回母校出席畢業典禮，受到學弟熱烈歡迎，一出場就全場狂喊，「市長好！」

陳其邁確定將投入高雄市長補選戰，預計17日請辭副院長一職。他16日先回母校，參加學弟們的畢業典禮，不同於韓國瑜遭到狠酸，陳其邁人氣超高。畢業典禮現場不少學弟拿著當年他的畢業照、還有競選旗幟，一出場更是全場歡聲雷動高喊，「市長好！」

陳其邁受訪時也鬆口談到自己的「畢業典禮」，「我今天參加雄中畢業典禮，也許不久的將來、這一兩天，也許會有我的畢業典禮（副院長）。」

▼陳其邁出席母校雄中畢業典禮，學生興奮高舉陳其邁高中照，現場氣氛熱絡。（圖／讀者提供）

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