美商務部修改禁令：允許華為和美國公司共同制定5G標準





▲美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）證實路透社的獨家報導。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國商務部周一（15日）宣布，政府將修訂美國公司和中國通訊設備商華為的合作禁令，允許雙方合作制定5G網路的使用標準。路透社獨家披露，這項禁令修正案由商務部和政府內其他機構共同連署，正等待正式的聯邦公告，預計將會在美東時間16日公布。

商務部長羅斯（Wilbur Ross）在一項聲明中證實路透社的報導，表示該部門已經採取行動，「美國不會放棄全球創新的領導角色，我部致力於透過鼓勵美國產業，全力提倡美國科技成為國際標準，來達到保護美國國家安全，以及外交政策的利益。」

路透社記者向華為方面尋求證實，但華為發言人並未在第一時間給予回應。

美國去年興起對中貿易戰，其中受影響最大的巨頭之一便是華為。美國將華為列入商務部的「實體名單」中，以保護國家安全為由，明確禁止出售美國產品及技術給華為。



政府官員和通訊產業方面都表示，此舉並不能視作美國對華為的示弱屈從，而是因為華為做為全球最大的通訊設備商，若美國持續將其視為「實體名單」中的拒絕往來戶，將會在共同制定全球5G通訊標準上處於劣勢。

一名簡短回應路透社的官員指出，商務部稱做出此項修正，是為了讓美國公司能全面參與標準制度的設定，也是在回應美國公司和國會的疑慮。

美中關係近年越趨緊張，而商務部雖然放寬對華為的禁令，卻未詳列華為能和美國公司共享哪些技術和資訊，部分美企的工程師因此選擇退出，做為對華為的強力表態。

