《南華早報》曝：蓬佩奧、楊潔篪17日在夏威夷空軍基地會晤

▲2018年6月14日楊潔篪（左）在北京會見蓬佩奧（左）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）準備在夏威夷與中國官員會晤的傳言不斷。香港《南華早報》15日引述匿名消息人士說法指出，蓬佩奧將於17日於夏威夷空軍基地與中共中央外事辦主任楊潔篪會晤，預計停留24小時即返美。

根據香港《南華早報》、《路透社》與CNN報導指出，蓬佩奧預計16日搭機離開華盛頓，17日抵達夏威夷，與楊潔篪率領的中國代表團在希卡姆空軍基地（Hickam Air Force Base）進行會晤。消息人士指出，可能的談話範圍包含新冠肺炎疫情、軍備控制、雙邊貿易關係、港版《國安法》、北韓關係等。

CNN指出，蓬佩奧此行預計僅短暫停留24小時即返美，目前尚未公布隨行成員，以及是否開放媒體訪問。美國國務院與白宮尚未對此發表回應。

中國外交部發言人趙立堅15日在記者會中沒有正面回應，僅表示「中美外交管道保持著溝通，如果有進一步消息中方將及時發佈。」

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