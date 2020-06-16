北京市5天106人確診　官方：形勢十分嚴峻「要確保首都安全！」

▲北京疫情復燃，官方展開大規模檢測。（圖／記者任以芳攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

北京市5天暴增106起確診病例，多地進入「戰時狀態」。北京市委宣傳部副部長徐和建16日上午在疫情防控記者會上表示，北京市發生新發地批發市場聚集性疫情，防控形勢十分嚴峻，要堅決遏制疫情擴散蔓延，確保人民群眾生命安全和身體健康，確保首都安全。

徐和建指出，15日全天，北京新增報告本地確診病例27例，疑似病例2例，無症狀感染者3例，新發地批發市場聚集性疫情發生以來，累計本地報告106例。

徐和建提到，北京市發生新發地批發市場聚集性疫情，防控形勢十分嚴峻，15日的會議指出，疫情防控是當前最重要、最緊迫的任務，爭分奪秒、主動出擊，始終跑在疫情前面，採取最堅決、最果斷、最嚴格的措施，做到「應查盡查、應檢盡檢、應隔盡隔、應收盡收」，堅決阻斷傳播渠道，堅決遏制疫情擴散蔓延，確保人民群眾生命安全和身體健康，確保首都安全。

徐和建強調，新發地批發市場是重中之重，對曾進出新發地批發市場的人員盡快核酸檢測並醫學觀察，做到全覆蓋、不遺漏，統籌調配全市核酸檢測能力，進一步擴大檢測範圍，對重點區域、重點人群做到應檢盡檢。

徐和建還說，要以新發地批發市場及周邊地區為重點，深入細緻開展流調和病毒溯源工作，迅速對全市農貿市場、菜市場、餐飲場所、機關食堂進行防疫大檢查，全面開展環境消殺，對攤主和經營管理人員進行核酸檢測，一旦有情況第一時間報告預警。