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彰縣13議員推「性專區自治條例」　曹嘉豪反對：這我真的簽不下去

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▲彰化縣議員陳重嘉提案設立性專區。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣議員陳重嘉提案設立性專區。（圖／翻攝自陳重嘉臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

社會秩序維護法修正後，性專區制上路但9年來沒有地方政府設立，彰化縣議員陳重嘉與莊陞漢等15人提案連署，未來縣府將監督性產業的合法化，議員曹嘉豪持反對意見說，這個提案爭議性很大，光是要如何教育子女「在性專區娼嫖是合法的」，這樣的提案他真的簽不下去。

曹嘉豪說，因為他沒有參與連署，被認為「偽善」，他說，首先為何六都9年來都沒有設「性專區」，只因為這是一個爭議性很大的問題，牽涉到的層面很廣，彰化是一個農業大縣，產業未臻發達，公娼也消失，私娼產業也零落，這樣一個純樸縣市，他不懂為何有設立的必要，其次未來要如何告訴子女「在性專區娼嫖是合法的」，這樣的提案真的連署不下去。

▲彰化縣議員陳重嘉提案設立性專區。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣議員曹嘉豪認為設立性專區自治條例爭議性大。（圖／記者唐詠絮翻攝）

但提案人陳重嘉在接受電訪時談到，從社維法修正性專區制上路，「罰娼不罰嫖」改為「娼嫖皆罰，但專區例外」，授權地方政府自行劃設性交易專區，這一路走來已經9年，提案了3次也歷經3屆議員，彰化雖然沒有公娼，早年的紅燈區像彰化市永樂街跟花壇平和街雖然私娼不再，但社會上「性產業」一直存在，只是地方政府不願意正視，大家寧可避而不談，衍生出的地下化社會問題，更是嚴重。

陳重嘉說，這個提案推了整整9年，參與連署議員有藍有綠，有男女有年輕未婚也有中生代，前幾年無法通過的部分原因在於部分民代有婦女選票壓力，但這兩次參與連署的賴清美就直言，性交易已經成為地下化現象，其實設立「性專區」，由地方政府納管好處很多，一切公開透明，除了可以增加稅收外，對從事性工作的民眾更是一個保障，減少從中被剝削，還可以控制疾病的發生。

▲彰化縣議員陳重嘉提案設立性專區。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣議員陳重嘉提案設立性專區。（圖／記者唐詠絮翻攝）

陳重嘉也說，他沒有要鼓勵地方廣設八大行業，更沒有要因此成為性交易藉口，看到通姦法除罪化後，對「性專區制」子法一直遲遲無法上路怯步不前，無法合乎時代的變遷，所以今年再提出連署，得到許多議員的認同。

陳重嘉強調，提案連署通過只是開始，未來交由縣府還有很長的路要走，包括整合各局處，及召開相關公聽會與取得地方鄉鎮公所及民眾認同，都還有待努力，但畢竟已經起了頭，這9年的努力從現在開始已經可以看到漸露曙光了。

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