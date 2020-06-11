救護車順路送白包…殯儀館「停10分鐘挨罰10萬」　護理之家喊冤：不影響出勤

記者徐愷昕／彰化報導

彰化某護理之家的救護車載病患就醫後沒有馬上返回，反而是開往市立殯儀館捻香送白包，此舉遭民眾撞見檢舉，衛生局依法開罰10萬元。護理之家認為救護車只是順路，且送奠儀是人之常情，不符挨罰提出訴訟。法院認為前往殯儀館本來就不是救護車工作範疇，縣府裁罰於法有據，駁回護理之家訴願。

▲彰化某護理之家順路將救護車開去殯儀館送奠儀，停留10分鐘遭民眾檢舉，挨罰10萬元。（圖／記者林悅翻攝）

彰化一民眾2019年9月29日中午看到一輛救護車駛入彰化市立殯儀館送奠儀，他認為此舉相當不合理，拍照片向相關單位陳情檢舉。衛生局查後認定護理之家違規，依「緊急醫療救護法」向他們開出10萬元罰單，護理之家遭罰非常錯愕，怒提起訴願，怎料卻遭駁回，只好再提行政訴訟。

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法庭上護理之家主張，案發當日上午是先送一病患就醫，完成勤務的狀態下，因先前有一位機構收治的病患往生，所以才順道去捻香致意送白包給家屬，在殯儀館時只有司機下車，且前後僅停留10分鐘，並強調只是順路、無影響出勤業務，一切應屬人之常情。

護理之家再舉例稱，難道倘若駕駛員結束勤務剛好中午吃個午餐，被拍照檢舉也要罰10萬？又或者只是到便利商店上個廁所，也都要比照裁罰？質疑衛生局顯然不符合裁處目的、比例原則與正當性。

彰化衛生局回應表示，前往送奠儀確實是人之常情，但依「緊急醫療救護法」規定，這行為本來就不屬於救護車勤務的使用範圍，如果護理之家要做這件事，應該另外派其他車輛較為適當。法官依據相關法規評斷，認為護理之家明顯違規，衛生局裁罰有理，審結駁回他撤銷罰單的訴求。全案仍可上訴。

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