越捷7月起復航！僅胡志明、河內飛台灣「單向載客」　飛越南只有貨運

▲越捷航空7月起部分航班復航。（圖／越捷航空提供）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎疫情仍在國際延燒，越捷航空今（15）日公告最新飛航計畫，自7月1日起至8月15日，將復航台灣往返越南部分航班。不過，復航計畫僅越南飛台北可載客，台北飛越南僅載貨、不可載客。

越捷表示，自2020年7月1日至2020年8月15日的飛航計畫，將復航台灣往返越南航線之部分航班，其中越南-台北可載客，台北-越南不可載客。

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▲越捷表示，除部分航班於7月復航外，其餘往返台越之間航班仍暫停飛至8/15。（圖／越捷航空提供）

詳細復航之航班資訊如下：

【胡志明<->台北】航線 VJ 840 （復航日期7月1日-8月15日 飛周三、五、日）可載客

【台北<->胡志明】航線 VJ 841 （復航日期7月1日-8月15日 飛周三,五,日） 不可載客

【河內<->台北】航線 VJ 942 （復航日期7月2日-8月15日 飛周二、四、六） 可載客

【台北<->河內】航線 VJ 943 （復航日期7月2日-8月15日 飛周二、四、六） 不可載客

▲越捷7月復飛航班計畫。（圖／越捷提供）

越捷表示，除了上述的VJ840/VJ841以及VJ942/VJ943航班將於7月份復航之外，VJ越捷航空往返台灣-越南之間的其他航線航班仍將暫時性停飛至2020年8月15日。

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