航空業祭優惠自救！越捷「亞洲航線全面半價」　2/20～4/27可飛

▲越捷航空祭出優惠。（圖／越捷航空提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情肆虐，全台出國旅客驟減，桃園機場旅運量跌破5成。越捷航空表示，即日起至29日推出超殺折扣，全亞洲航線機票只要半價，機票適用時間到4月27日，適用航線包括馬來西亞、緬甸、柬埔寨等10國，消費者訂票時輸入「BOOKNOW50」，即可享有半價優惠。

越捷航空表示，消費者於訂票時輸入「BOOKNOW50」即可享有半價優惠，機票使用期間為今年2月20日至4月27日。所有優惠機票適用於越捷航空營運之國內航線，及國際航線包括越南至台灣、日本、南韓、香港、印度、印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、緬甸與柬埔寨等地。

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▲▼越捷航空亞洲航線半價優惠。（圖／越捷航空提供）

促銷機票亦可透過越捷官網、越捷APP “VietjetAir”、越捷官方臉書點選「訂票」訂購，或洽官方票務代理中心、客服專線0800-661-886查詢。票價可透過Vietjet Sky Club、MasterCard、Visa、JCB、KCP、美國運通、銀聯，以及各地銀行金融信用卡輕鬆支付。

越捷航空祭出限時半價優惠機票，並廣邀所有旅客一同響應「Protect the planet - Fly with Vietjet」活動，鼓勵旅客開啟一段屬於自己的旅程，體驗世界風情萬種的面貌，啟發想為環境盡一份心力的想法。

另外，星宇航空也在開航後首度祭出優惠，即日起至3月31日，於官網預訂台北-檳城經濟艙來回5,888元（未稅）起；旅行社也合作推出團體特惠行程，四天三夜8,988元(未稅)起，五天四9,988元 (未稅)起，詳情請洽雄獅、康福、東南、喜鴻、五福及百威旅行社。

▲▼星宇航空推出檳城機票優惠。（圖／星宇航空提供）