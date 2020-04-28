越捷航空「百萬張9元機票」釋出！8/1到12/31越南、泰國都可飛

▲越捷航空祭出優惠。（圖／越捷航空提供）

記者李宜秦／台北報導

泰越捷航空祭出百萬張9元起的優惠機票，即日起至5月3日均可購買，使用時間為今年8月1日至12月31日，促銷機票航點越南、泰國等航線，旅客也可購買優惠方案，享受無限次搭乘國內線的機會。

越捷航空表示，9元機票適用航點包括越南峴港/大叻至泰國曼谷（蘇凡納布機場）航線、越南胡志明市至泰國烏隆他尼航線、以及其他泰國國內線，如曼谷（蘇凡納布機場）至清邁、清萊、普吉島、甲米、烏隆他尼航線、普吉島/烏隆他尼至清萊航線。

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越捷航空表示，促銷機票可透過越捷官網 、越捷APP “VietjetAir”、點選「訂票」訂購，或洽官方票務代理中心、客服專線0800-661-886查詢。票價可透過Vietjet Sky Club、MasterCard、Visa、JCB、KCP、美國運通、銀聯，以及各地銀行金融信用卡輕鬆支付。

▲即日起可搶購越捷航空9元機票。（圖／越捷航空提供）

另外，越捷航空推出「Power Pass」優惠方案規格，凡購買方案者可享無限次越捷航空國內線搭乘機會。「Power Pass Sky6」方案金額為越南盾8,999,000（約新台幣11,575元），旅客可於2020年9月30日前可無限次搭乘越捷國內航班。

「Power Pass Sky12」方案金額為越南盾16,999,000（約新台幣21,854元），旅客可於2021年3月31日前無限次搭乘越捷國內航班。此外，於4月30日前，凡透過活動專頁或越捷航空官方網站訂購的幸運旅客，將有機會享有最高25％折扣。

越捷航空表示，已實施高規格的預防措施，所有乘客及機組員必須填寫健康聲明及配戴口罩，降低乘客感染疫情的風險。乘客安全為越捷首要任務，越捷遵循國際衛生規範、世界衛生組及國際航空運輸協會（IATA）所制定之程序與規定，以確保每一位乘客皆能安心搭乘。